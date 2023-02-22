Анонс матча "РБ Лейпциг" — "Манчестер Сити"

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" возьмет старт в плей-офф Лиги Чемпионов с выездного матча против "РБ Лейпциг" в среду вечером.

В минувшую субботу "Сити" совершил очередную потерю очков в Премьер-Лиге, упустив победу против "Ноттингем Форест" при тотальном игровом преимуществе (1:1).

Тем не менее, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола остался доволен, какой футбол показывает его команда в преддверии матча в Лейпциге.

"Последний матч против "Ноттингема" соответствовал нашим высшим стандартам. Мне понравилось, как мы сыграли, а не победили мы потому, что это футбол. Я не могу ответить, что произошло в той ситуации".

"Сегодня мы тренировались, и все было нормально. Это не значит, что мы победим, но у меня хорошее предчувствие", — сообщил Гвардиола.

- Обе предыдущие встречи этих команд случились в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов. Тогда "Сити" победил дома со счетом 6:3 и уступил в Лейпциге 2:1.

- "РБ Лейпциг" столкнулся с английской командой в 1/8 финала Лиги Чемпионов в третий раз. Дважды обыграв "Тоттенхэм" в сезоне 2019/20, спустя год немцы дважды уступили "Ливерпулю".

- "Сити" проиграл только один из 17 последних матчей против немецких команд (14 побед, 2 ничьи), в среднем забивая по 2.6 голов за игру. Это единственное поражение случилось против "РБ Лейпциг" в прошлом сезоне (2:1).

- Выиграв три своих первых матча в плей-офф Лиги Чемпионов, сейчас "РБ Лейпциг" не знает побед уже три поединка кряду на данной стадии соревнования, не забив в них ни гола.

- Из тренеров, которые провел 50+ матчей в Лиге Чемпионов, у Гвардиолы высший показатель побед (63% — 97 из 154).

- "РБ Лейпциг" выиграл все четыре последних матча в Лиге Чемпионов, и это лучшая серия в истории клуба.

- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил шесть голов (три дубля) в своих четырех последних матчах против "РБ Лейпциг", в среднем отличаясь каждые 60 минут.

- Со старта прошлого сезона только Кингсли Коман (18) из "Баварии" создал больше голевых моментов в Лиге Чемпионов, чем Джек Грилиш (15) из "Сити".

"Сити" отправился на этот выезд без приболевших Эмерика Лапорта и Кевина Де Брюйне, зато поехал новичок Максимо Перроне. Джон Стоунс продолжает восстановление после травмы бедра.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)
Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. fiezzo 22.02.2023 15:18 # fiezzo
    Смешно так когда потомки диких кочевников пишут что они кому-то чет разрешают))
    Как у кочевников могут быть свои земли какие-то?
    Миссия кочевников всегда была скакать, срать в полях, грабить и дальше скакать.
    В то время пока развитые цивилизации как Армяне и Персы жили на своих Землях, создавали города и развивали цивилизацию

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  2. hunter022 22.02.2023 15:12 # hunter022
    Евгений Пригожин: "Думаю, в ближайшее время мы вас порадуем взятием Берховки"

    Основатель ЧВК "Вагнер" заявил: «Погибшие «вагнера» не исчезают навсегда. Они укрепляют ряды живых. Как говорится, держим пальцы «крестиком», но парни двигаются вперед — сжимают клещи «бахмутской мясорубки», несмотря на все существующие проблемы. Бойцы ЧВК «Вагнер» идут вперед живыми и мертвыми».

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  3. gavriil 22.02.2023 15:11 # gavriil
    Финал эры Ливерпуля случился в пятнадцать ноль ноль двадцать второго февраля две тысячи двадцать третьего года...

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  4. slavaukraine 22.02.2023 15:11 # slavaukraine
    22.02.2023 15:05 #
    gerrard08

    Армения существует

    Источник: http://fapl.ru/posts/98745/?c=1


    аххахахахахахахахахахахааххааххахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах

    Скажи спасибо, что армения вообще существует, а существует она только потому что Азербайджан и Турция пока вам позволяют иметь свое гос-во.

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  5. narcot 22.02.2023 15:07 # narcot
    https://t.me/concordgroup_official/493

    Пригожин показал фото (https://t.me/concordgroup_official/492) убитых «вагнеровцев», снова пожаловался на нехватку боеприпасов и обвинил в этом Герасимова и Шойгу

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  6. englandonelove 22.02.2023 15:07 # englandonelove
    КОРОЛИ!!!

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  7. mancityman 22.02.2023 15:04 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  8. selta 22.02.2023 15:03 # selta
    Ливерпуль - нюхини и личные сучки Реала
    а МС - 0 лч

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  9. moneycity 22.02.2023 15:01 # moneycity
    Наконец-то нормальный футбол, а не вчерашнее позорище Англии, как можно было дома повести в 2 гола и пропустить 5? Как можно было захватить всего 2 деревни за пол года и проeбать целый город, это пиздец.

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  10. moneycity 22.02.2023 15:00 # moneycity
    КОРОЛИ!!!

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