Анонс матча "РБ Лейпциг" — "Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" возьмет старт в плей-офф Лиги Чемпионов с выездного матча против "РБ Лейпциг" в среду вечером.
В минувшую субботу "Сити" совершил очередную потерю очков в Премьер-Лиге, упустив победу против "Ноттингем Форест" при тотальном игровом преимуществе (1:1).
Тем не менее, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола остался доволен, какой футбол показывает его команда в преддверии матча в Лейпциге.
"Последний матч против "Ноттингема" соответствовал нашим высшим стандартам. Мне понравилось, как мы сыграли, а не победили мы потому, что это футбол. Я не могу ответить, что произошло в той ситуации".
"Сегодня мы тренировались, и все было нормально. Это не значит, что мы победим, но у меня хорошее предчувствие", — сообщил Гвардиола.
- Обе предыдущие встречи этих команд случились в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов. Тогда "Сити" победил дома со счетом 6:3 и уступил в Лейпциге 2:1.
- "РБ Лейпциг" столкнулся с английской командой в 1/8 финала Лиги Чемпионов в третий раз. Дважды обыграв "Тоттенхэм" в сезоне 2019/20, спустя год немцы дважды уступили "Ливерпулю".
- "Сити" проиграл только один из 17 последних матчей против немецких команд (14 побед, 2 ничьи), в среднем забивая по 2.6 голов за игру. Это единственное поражение случилось против "РБ Лейпциг" в прошлом сезоне (2:1).
- Выиграв три своих первых матча в плей-офф Лиги Чемпионов, сейчас "РБ Лейпциг" не знает побед уже три поединка кряду на данной стадии соревнования, не забив в них ни гола.
- Из тренеров, которые провел 50+ матчей в Лиге Чемпионов, у Гвардиолы высший показатель побед (63% — 97 из 154).
- "РБ Лейпциг" выиграл все четыре последних матча в Лиге Чемпионов, и это лучшая серия в истории клуба.
- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил шесть голов (три дубля) в своих четырех последних матчах против "РБ Лейпциг", в среднем отличаясь каждые 60 минут.
- Со старта прошлого сезона только Кингсли Коман (18) из "Баварии" создал больше голевых моментов в Лиге Чемпионов, чем Джек Грилиш (15) из "Сити".
"Сити" отправился на этот выезд без приболевших Эмерика Лапорта и Кевина Де Брюйне, зато поехал новичок Максимо Перроне. Джон Стоунс продолжает восстановление после травмы бедра.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)
Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
22.02.2023 15:00
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Смешно так когда потомки диких кочевников пишут что они кому-то чет разрешают))
Как у кочевников могут быть свои земли какие-то?
Миссия кочевников всегда была скакать, срать в полях, грабить и дальше скакать.
В то время пока развитые цивилизации как Армяне и Персы жили на своих Землях, создавали города и развивали цивилизацию
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Евгений Пригожин: "Думаю, в ближайшее время мы вас порадуем взятием Берховки"
Основатель ЧВК "Вагнер" заявил: «Погибшие «вагнера» не исчезают навсегда. Они укрепляют ряды живых. Как говорится, держим пальцы «крестиком», но парни двигаются вперед — сжимают клещи «бахмутской мясорубки», несмотря на все существующие проблемы. Бойцы ЧВК «Вагнер» идут вперед живыми и мертвыми».
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Финал эры Ливерпуля случился в пятнадцать ноль ноль двадцать второго февраля две тысячи двадцать третьего года...
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22.02.2023 15:05 #
gerrard08
Армения существует
Источник: http://fapl.ru/posts/98745/?c=1
аххахахахахахахахахахахааххааххахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах
Скажи спасибо, что армения вообще существует, а существует она только потому что Азербайджан и Турция пока вам позволяют иметь свое гос-во.
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https://t.me/concordgroup_official/493
Пригожин показал фото (https://t.me/concordgroup_official/492) убитых «вагнеровцев», снова пожаловался на нехватку боеприпасов и обвинил в этом Герасимова и Шойгу
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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Ливерпуль - нюхини и личные сучки Реала
а МС - 0 лч
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Наконец-то нормальный футбол, а не вчерашнее позорище Англии, как можно было дома повести в 2 гола и пропустить 5? Как можно было захватить всего 2 деревни за пол года и проeбать целый город, это пиздец.
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КОРОЛИ!!!
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