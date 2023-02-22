Анонс матча "РБ Лейпциг" — "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" возьмет старт в плей-офф Лиги Чемпионов с выездного матча против "РБ Лейпциг" в среду вечером.

В минувшую субботу "Сити" совершил очередную потерю очков в Премьер-Лиге, упустив победу против "Ноттингем Форест" при тотальном игровом преимуществе (1:1).



Тем не менее, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола остался доволен, какой футбол показывает его команда в преддверии матча в Лейпциге.



"Последний матч против "Ноттингема" соответствовал нашим высшим стандартам. Мне понравилось, как мы сыграли, а не победили мы потому, что это футбол. Я не могу ответить, что произошло в той ситуации".



"Сегодня мы тренировались, и все было нормально. Это не значит, что мы победим, но у меня хорошее предчувствие", — сообщил Гвардиола.



- Обе предыдущие встречи этих команд случились в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов. Тогда "Сити" победил дома со счетом 6:3 и уступил в Лейпциге 2:1.



- "РБ Лейпциг" столкнулся с английской командой в 1/8 финала Лиги Чемпионов в третий раз. Дважды обыграв "Тоттенхэм" в сезоне 2019/20, спустя год немцы дважды уступили "Ливерпулю".



- "Сити" проиграл только один из 17 последних матчей против немецких команд (14 побед, 2 ничьи), в среднем забивая по 2.6 голов за игру. Это единственное поражение случилось против "РБ Лейпциг" в прошлом сезоне (2:1).



- Выиграв три своих первых матча в плей-офф Лиги Чемпионов, сейчас "РБ Лейпциг" не знает побед уже три поединка кряду на данной стадии соревнования, не забив в них ни гола.



- Из тренеров, которые провел 50+ матчей в Лиге Чемпионов, у Гвардиолы высший показатель побед (63% — 97 из 154).



- "РБ Лейпциг" выиграл все четыре последних матча в Лиге Чемпионов, и это лучшая серия в истории клуба.



- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил шесть голов (три дубля) в своих четырех последних матчах против "РБ Лейпциг", в среднем отличаясь каждые 60 минут.



- Со старта прошлого сезона только Кингсли Коман (18) из "Баварии" создал больше голевых моментов в Лиге Чемпионов, чем Джек Грилиш (15) из "Сити".



"Сити" отправился на этот выезд без приболевших Эмерика Лапорта и Кевина Де Брюйне, зато поехал новичок Максимо Перроне. Джон Стоунс продолжает восстановление после травмы бедра.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)

Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз