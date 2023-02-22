Анри: "Это конец эры для "Ливерпуля"
Легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что эра нынешнего "Ливерпуля" находится в закате.
Забив два быстрых гола против "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, "Ливерпуль" не смог удержать это преимущество и в итоге потерпел домашнее поражение со счетом 2:5.
Этот результат наводит Анри на мысли о том, что "Ливерпуль" нуждается в перестройке. По мнению Тьерри, некоторые игроки команды Юргена Клоппа больше не тянут этот уровень.
"Они пропускали слишком много голов против "Брентфорда", "Вулверхэмптона" и "Брайтона", не говоря уже о такой команде, как "Реал".
"Я хочу понять, что с ними творится, и я вижу хрупкую команду. Более чем хрупкую. Почему? Они вели 2:0. Именно таким образом ты хочешь начать матч против "Реала" или какой-либо другой команды из Европы на "Энфилде", но они даже не смогли удержать это преимущество".
"Они уязвимы, и некоторые вещи нужно изменить. Я не думаю, что Юргену нужно уйти, но некоторые игроки уже не соответствуют уровню, чтобы играть за "Ливерпуль". Это случается с лучшими, это случилось со мной. Это конец эры", — сообщил Анри CBS Sports.
22.02.2023 14:00
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Последние комментарии:
какая нах эра? выиграть картонный чемпионат и обыграть вечных неудачников из тоттенхэма в финале лч? бредятина
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кста, эра ливерпуля символично заканчивается с эрой так называемой россии, путин похоронил остатки той мощи "сверхдержавы" в Украине
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300 лямов и будет нормально клоппу!
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Так и не поиграл ща великий Ливерпуль этот лягушатник..
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Да это факт
Я не знаю че за долбаебы верили в то что колбаса реал пройдёт
Реал бы в какой форме не был бы в лч это команда у которой залетает все почти
Даже если игра не идет всякие рикошеты автоголы и привозы будут на их стороне
Тем более такая мертвая колбаса
Кроме Нуньеза Салаха ( в этом матче ) Алиссоне все остальные сдохшие
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