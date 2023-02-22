Анри: "Это конец эры для "Ливерпуля"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что эра нынешнего "Ливерпуля" находится в закате.

Забив два быстрых гола против "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, "Ливерпуль" не смог удержать это преимущество и в итоге потерпел домашнее поражение со счетом 2:5.



Этот результат наводит Анри на мысли о том, что "Ливерпуль" нуждается в перестройке. По мнению Тьерри, некоторые игроки команды Юргена Клоппа больше не тянут этот уровень.



"Они пропускали слишком много голов против "Брентфорда", "Вулверхэмптона" и "Брайтона", не говоря уже о такой команде, как "Реал".



"Я хочу понять, что с ними творится, и я вижу хрупкую команду. Более чем хрупкую. Почему? Они вели 2:0. Именно таким образом ты хочешь начать матч против "Реала" или какой-либо другой команды из Европы на "Энфилде", но они даже не смогли удержать это преимущество".



"Они уязвимы, и некоторые вещи нужно изменить. Я не думаю, что Юргену нужно уйти, но некоторые игроки уже не соответствуют уровню, чтобы играть за "Ливерпуль". Это случается с лучшими, это случилось со мной. Это конец эры", — сообщил Анри CBS Sports.