Анри: "Это конец эры для "Ливерпуля"

Ливерпуль Легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что эра нынешнего "Ливерпуля" находится в закате.

Забив два быстрых гола против "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, "Ливерпуль" не смог удержать это преимущество и в итоге потерпел домашнее поражение со счетом 2:5.

Этот результат наводит Анри на мысли о том, что "Ливерпуль" нуждается в перестройке. По мнению Тьерри, некоторые игроки команды Юргена Клоппа больше не тянут этот уровень.

"Они пропускали слишком много голов против "Брентфорда", "Вулверхэмптона" и "Брайтона", не говоря уже о такой команде, как "Реал".

"Я хочу понять, что с ними творится, и я вижу хрупкую команду. Более чем хрупкую. Почему? Они вели 2:0. Именно таким образом ты хочешь начать матч против "Реала" или какой-либо другой команды из Европы на "Энфилде", но они даже не смогли удержать это преимущество".

"Они уязвимы, и некоторые вещи нужно изменить. Я не думаю, что Юргену нужно уйти, но некоторые игроки уже не соответствуют уровню, чтобы играть за "Ливерпуль". Это случается с лучшими, это случилось со мной. Это конец эры", — сообщил Анри CBS Sports.


Метки Анри, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Реал

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2023 14:00

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  1. gucman 22.02.2023 14:52 # gucman
    какая нах эра? выиграть картонный чемпионат и обыграть вечных неудачников из тоттенхэма в финале лч? бредятина

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  2. englandonelove 22.02.2023 14:38 # englandonelove
    кста, эра ливерпуля символично заканчивается с эрой так называемой россии, путин похоронил остатки той мощи "сверхдержавы" в Украине

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  3. chelsiukpro 22.02.2023 14:21 # chelsiukpro
    300 лямов и будет нормально клоппу!

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  4. gameboy 22.02.2023 14:07 # gameboy
    Так и не поиграл ща великий Ливерпуль этот лягушатник..

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  5. felix-the-cat 22.02.2023 14:07 # felix-the-cat
    Да это факт

    Я не знаю че за долбаебы верили в то что колбаса реал пройдёт

    Реал бы в какой форме не был бы в лч это команда у которой залетает все почти

    Даже если игра не идет всякие рикошеты автоголы и привозы будут на их стороне

    Тем более такая мертвая колбаса

    Кроме Нуньеза Салаха ( в этом матче ) Алиссоне все остальные сдохшие

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