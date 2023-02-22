Каррагер раскритиковал "позорную" игру "Ливерпуля" против "Реала"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер обрушился с критикой на команду Юргена Клоппа после поражения 2:5 от "Реала".

Накануне вечером "Ливерпуль" сокрушительно проиграл первый матч 1/8 Лиги Чемпионов. Отмечая классную игру "Реала", Каррагер не может смириться с тем, насколько плохи были "красные" во втором тайме.



"Нужно отдать должное игре "Реала", который приехал на "Энфилд" и сотворил такое. Я никогда не видел, чтобы какая-либо команда приезжала на "Энфилд" в еврокубках и так уничтожала "Ливерпуль".



"Что касается "Ливерпуля", то это был беспорядок. Это нелепо".



"Мы весь сезон находим оправдания для них и говорим, что есть причины того, что они выступают не так хорошо, как в предыдущие сезоны, но такой второй тайм — это позор".



"Даже не создать ни одного момента, не навязать никакой борьбы после пропущенных голов и проиграть второй тайм 3:0. Это абсолютно нелепо. Этот беспорядок в обороне творится весь сезон", — сообщил Каррагер CBS Sports.