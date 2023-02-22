Хау: "Кариус готов сыграть"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что голкипер Лорис Кариус готов сыграть в финале Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Из-за дисквалификации Ника Поупа, удаленного против "Ливерпуля" в минувший уикенд, в матче на "Уэмбли" 26 февраля Хау будет вынужден довериться Кариуса.



Однако Эдди убежден, что может положиться на Лориса, который провалил финал Лиги Чемпионов 2018 года, выступая за "Ливерпуль".



"Мы никогда и никоим образом не обсуждали тот финал. В карьере каждого из нас случаются всякие вещи, которые становятся уроком, и в этом отношении он — не исключение".



"Он упорно трудится с первого дня здесь, хорошо работая с нашим тренером вратарей. Думаю, его игра в тренировочных матчах улучшилась, и поэтому он продлил свое пребывание здесь".



"Думаю, он в хорошем месте, и он готов сыграть", — сообщил Хау Sky Sports.