Хау: "Кариус готов сыграть"

Лорис Кариус Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что голкипер Лорис Кариус готов сыграть в финале Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Из-за дисквалификации Ника Поупа, удаленного против "Ливерпуля" в минувший уикенд, в матче на "Уэмбли" 26 февраля Хау будет вынужден довериться Кариуса.

Однако Эдди убежден, что может положиться на Лориса, который провалил финал Лиги Чемпионов 2018 года, выступая за "Ливерпуль".

"Мы никогда и никоим образом не обсуждали тот финал. В карьере каждого из нас случаются всякие вещи, которые становятся уроком, и в этом отношении он — не исключение".

"Он упорно трудится с первого дня здесь, хорошо работая с нашим тренером вратарей. Думаю, его игра в тренировочных матчах улучшилась, и поэтому он продлил свое пребывание здесь".

"Думаю, он в хорошем месте, и он готов сыграть", — сообщил Хау Sky Sports.


Метки Кариус, Кубок Лиги, Ньюкасл, Хау

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. kler 22.02.2023 13:06 # kler
    так он же вчера играл

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  2. narcot 22.02.2023 12:35 # narcot
    этот топарь нассыт на скюмов

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  3. evergr1n 22.02.2023 12:04 # evergr1n
    Что же может остановить Ньюкасл в шаге от трофея - дырка Кариус

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