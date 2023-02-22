Матип не представляет на месте Клоппа другого тренера

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип заявил, что не представляет на месте Юргена Клоппа другого тренера.

Матип представляет "Ливерпуль" после своего перехода из "Шальке-04" в 2016 году, и все это время Жоэль выступает при Клоппе.



И хотя в последние недели Клоппа много критиковали из-за неважных результатов, Матип демонстрирует свою поддержку немецкому тренеру.



"В моем предыдущем клубе у меня было несколько тренеров, а здесь у меня был только он (Клопп). Он тот тренер, который привел меня сюда, и он, конечно, оказал на меня огромное влияние, он сделал меня лучше как игрока".



"Мне было бы сложно представить кого-нибудь еще здесь", — сообщил Матип talkSPORT.