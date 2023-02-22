"Юнайтед" не планирует огромных трат на лето

"Манчестер Юнайтед" не планирует огромных трат на трансферном рынке грядущим летом, даже если у клуба появятся щедрые владельцы из Катара.

На прошлой неделе шейх Джассим бин Хамад Аль Тани подтвердил, что сделал предложение о покупке "Юнайтед" целиком.



Для этого брат эмира Катара специально учредил компанию Nine Two Foundation, название которой является отсылкой не только к знаменитому "Классу 92", но и к 1992 году, когда шейх Джассим, будучи 10-летним мальчиком, начал болеть за "Юнайтед".



В случае успеха шейх Джассим готов инвестировать деньги в обновление инфраструктуры клуба, а также в укрепление состава команды, но со вторым есть нюанс.



Главным фактором, сдерживающим траты шейха Джассима на трансферы, стали бы правила финансового фейр-плей, утверждает ESPN.



Прошлым летом "Юнайтед" потратил на поддержку главного тренера Эрика Тен Хага свыше 200 миллионов фунтов, что оказалось больше запланированного, поэтому в январе "красные дьяволы" смогли лишь арендовать Ваута Вегхорста, Марселя Забитцера и Джека Батленда.



Несмотря на рост доходов от коммерческой деятельности, трансляций и проведения матчей, "Юнайтед" вынужден ограничивать себя в тратах. Это связано с ранним вылетом из Лиги Чемпионов и отсутствием хоть сколько-нибудь значимых продаж.