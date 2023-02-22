Ван Бастен предположил, что МЮ купил не того игрока из "Аякса"

Легенда голландского футбола Марко Ван Бастен заявил, что атакующий полузащитник "Аякса" Мохаммед Кудус гораздо лучше вингера "Манчестер Юнайтед" Антони.

Прошлым летом "Юнайтед" потратил 86 миллионов фунтов на приглашение Антони из "Аякса", однако 22-летний бразилец все еще адаптируется к Премьер-Лиге и пока не стал основным игроком в команде Эрика Тен Хага.



Согласно слухам, в то же самое время Кудус был доступен для трансфера вдвое дешевле, и Ван Бастен отдает предпочтение именно 22-летнему ганцу.



"Я нахожу Мохаммеда Кудуса более классным футболистом, чем Антони. У Антони есть свои навыки, но он может запутаться, когда пытается что-либо сделать!"



"У Кудуса гораздо лучше техника, и он знает, что делает. Возможно, Антони быстрее, но Кудус умнее и техничнее".



"Он гораздо более совершенный футболист, ты можешь поставить его на любой участок поля, у него нет слабых мест. Мне он нравится гораздо больше, чем Антони. За ним интереснее наблюдать", — сообщил Ван Бастен Ziggo Sport.