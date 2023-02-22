Гвардиола заявил, что не одержим победой в Лиге Чемпионов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что совершенно не одержим победой в Лиге Чемпионов и просто наслаждается участием в этом турнире.

Лига Чемпионов никак не покорится Гвардиоле с тех пор, как он дважды ее выиграл с "Барселоной". Хосеп не смог этого повторить ни с "Баварией", ни с "Сити", несмотря на огромные успехи на внутренних аренах с обоими клубами.



По словам Гвардиолы, для его критиков "ничего не будет достаточно", поэтому Хосеп давно расслабился и просто получает удовольствие от процесса.



"Это великолепное соревнование. Я обожаю его. Мы обожаем быть здесь. Это привилегия. Я всегда это так ощущал".



"Я не знаю, как далеко мы зайдем, но уже быть здесь и квалифицироваться в Лигу Чемпионов по итогам прошлого сезона... С каждым сезоном становится сложнее и сложнее просто квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Пройти групповую стадию сложно — вы знаете, как много хороших команд не смогли этого. Наша мечта в том, чтобы сыграть хороший матч (против "РБ Лейпциг") и попасть в четвертьфинал".



"Конечно, это международное соревнование, поэтому ты можешь полететь самолетом, красиво одеться и посетить Европу, чтобы постараться показать свой футбол, свою игру на новом стадионе, в новой культуре".



"Если бы моя карьера закончилась завтра, потому что я больше не могу быть тренером, я бы чувствовал себя предельно счастливым и благодарным за то, чего я добился с "Барселоной", "Баварией" и здесь в этом европейском соревновании".



"Я не мог ожидать, что у меня будет такая карьера. Дело не только в успехе, которого мы вместе добились, а просто в том, как мы играем, потому что я обожаю это. Я не могу просить о большем".



"Мы хотим постараться изо всех сил. Если этому суждено случиться, оно случиться. В конце концов судьба уже предначертана. Мы уже были близки — иногда нет, иногда ближе".



"У меня есть ощущение, что наши выступления всегда считают провальными, что бы ни происходило. Чего бы я ни достиг в будущем, чего бы я ни достиг в прошлом, это все равно провал, и ничего не будет достаточно".



"Поэтому в "Манчестер Сити" я научился просто получать удовольствие, наслаждаться пребыванием здесь на пресс-конференции. Позже я хорошо поужинаю с хорошим вином, посмотрю "Реал" с "Ливерпулем" и немного "Наполи", за которым всегда приятно смотреть. Мы подготовимся к матчу, мотивируем игроков и скажем: "Вперед, парни, попробуем снова". Вот и все", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.