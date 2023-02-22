Каррагер: "Я бы занял место Ван Дейка в этом "Ливерпуле"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что он бы вытеснил вице-капитана "красных" Виргила Ван Дейка из стартового состава.

В интервью ютуб-каналу Гари Невилла в ноябре Ван Дейк заявил, что Каррагер, сыгравший 737 матчей за клуб, не прошел бы в основу нынешнего "Ливерпуля".



Этим Виргил постарался выразить тот прогресс, которого достигли "красные" при Юргене Клоппе относительно прежних времен.



Однако после поражения "Ливерпуля" от "Реала" в Лиге Чемпионов со счетом 2:5, Каррагер выразил уверенность, что в своей нынешней форме Ван Дейк ему не конкурент.



"Где-то два месяца назад Виргил Ван Дейк сказал, что я бы не имел места в этой четверке защитников, и мне от этого смешно".



"Думаю, в данный момент я бы занял его место. Мы продолжаем говорить о том, что "Ливерпуль" нуждается в полузащитниках, и это правильно, но "Ливерпуль" также нуждается в защитниках. Когда они оказываются в уязвимом поражении, то не могут обороняться", — сообщил Каррагер CBS Sports.