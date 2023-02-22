Клопп назвал "фарсом" игру "Ливерпуля" в обороне против "Реала"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "фарсом" игру своей команды в обороне против "Реала".

Забив два быстрых гола, в итоге "Ливерпуль" потерпел домашнее поражение 2:5 в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала".



По мнению Клоппа, "красные" показывали хороший футбол в первом тайме, однако пропущенные гола по-настоящему злят Юргена.



"Думаю, Карло (Анчелотти) думает, что в нашем противостоянии уже все ясно, и я думаю так же в данный момент. Но чем ближе будет ответный матч, тем выше будут наши шансы. Это будет сложный вызов, учитывая то, что сегодня вечером они победили 5:2, они весьма хороши на контратаках, а нам придется рисковать, чтобы забить три гола. Мы постараемся отправиться туда, чтобы выиграть матч".



"Все пять голов мы подарили. Это значит, мы могли сыграть лучше. В нашей ситуации важно видеть позитивные шаги, и в первом тайме мы играли практически в свой лучший футбол в этом сезоне, если не считать два пропущенных гола. Второй гол был фарсом".



"В случае с третьим голом пятеро или шестеро наших игроков были рядом, и никто не вступил в борьбу. Это недопустимо. Мы были пассивны без мяча", — цитирует Клоппа The Telegraph.