Джеррард может возглавить ПСЖ
ПСЖ рассматривает легенду "Ливерпуля" Стивена Джеррарда на должность главного тренера.
Лишь накануне издание Evening Standard сообщило, что ПСЖ разочаровался в своем нынешнем наставнике Кристофом Гальтье и готов вернуть Томаса Тухеля.
Однако Тухель — не единственная кандидатура, рассматриваемая катарскими владельцами ПСЖ. По информации Scottish Daily Express Sport, в шорт-листе французского гранда также значится бывший рулевой "Рейнджерс" Джеррард.
Джеррард находится без клуба с октября, когда он покинул "Виллу", где он выиграл лишь 13 из 40 своих матчей. Ранее Стивена также связывали с работой в "Лидсе" и сборной Польши.
22.02.2023 00:05
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Джеррард рассматривает ПСЖ во влажных фантазиях, так наверное правильнее)
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