Джеррард может возглавить ПСЖ

Стивен Джеррард ПСЖ рассматривает легенду "Ливерпуля" Стивена Джеррарда на должность главного тренера.

Лишь накануне издание Evening Standard сообщило, что ПСЖ разочаровался в своем нынешнем наставнике Кристофом Гальтье и готов вернуть Томаса Тухеля.

Однако Тухель — не единственная кандидатура, рассматриваемая катарскими владельцами ПСЖ. По информации Scottish Daily Express Sport, в шорт-листе французского гранда также значится бывший рулевой "Рейнджерс" Джеррард.

Джеррард находится без клуба с октября, когда он покинул "Виллу", где он выиграл лишь 13 из 40 своих матчей. Ранее Стивена также связывали с работой в "Лидсе" и сборной Польши.


Метки Джеррард, ПСЖ, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2023 00:05

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  1. jon-toral 22.02.2023 00:17 # jon-toral
    Джеррард рассматривает ПСЖ во влажных фантазиях, так наверное правильнее)

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