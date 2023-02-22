Джеррард может возглавить ПСЖ

ПСЖ рассматривает легенду "Ливерпуля" Стивена Джеррарда на должность главного тренера.

Лишь накануне издание Evening Standard сообщило, что ПСЖ разочаровался в своем нынешнем наставнике Кристофом Гальтье и готов вернуть Томаса Тухеля.



Однако Тухель — не единственная кандидатура, рассматриваемая катарскими владельцами ПСЖ. По информации Scottish Daily Express Sport, в шорт-листе французского гранда также значится бывший рулевой "Рейнджерс" Джеррард.



Джеррард находится без клуба с октября, когда он покинул "Виллу", где он выиграл лишь 13 из 40 своих матчей. Ранее Стивена также связывали с работой в "Лидсе" и сборной Польши.