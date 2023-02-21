Хадсон-Одои не уверен насчет возвращения в "Челси"
Вингер "Байера" Каллум Хадсон-Одои признался, что не уверен насчет своего будущего в "Челси".
На этот сезон "Челси" отправил Хадсон-Одои в аренду в "Байер", где 22-летнему англичанину пока не удалось стать основным игроком.
В январе Хадсон-Одои стал свидетелем того, как его родительский клуб укрепил свою атаку с помощью Михаила Мудрика, Нони Мадуэке, Давида Датро Фофана и Жоау Фелиша.
Хадсон-Одои отказывается комментировать эти трансферы, которые могут усугубить его положение по возвращении в Лондон, и признается, что почти не поддерживает диалог с "Челси".
"Я особо не разговаривал с ними в последнее время".
"Меня нет там, и когда ты видишь, как переходят все эти игроки, ты ничего не можешь сказать или сделать. В конце концов я сосредоточен на выступлении здесь и на том, чтобы быть как можно полезнее здесь".
"Я не знаю, что случится в будущем. Я лишь могу сосредоточиться на том, что происходит здесь", — сообщил Хадсон-Одои Sky Sports.
Добавим, после окончания этого сезона от контракта Каллума с "Челси" остается всего 12 месяцев.
21.02.2023 23:00
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