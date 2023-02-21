Канте близок к новому контракту и возвращению в строй
Полузащитник "Челси" Нголо Канте находится на пороге подписания нового контракта и возвращения к полноценным тренировкам.
В этом сезоне Канте сыграл только два матча за "Челси", причем оба — еще в августе. Все это время Нголо отсутствует с потребовавшей операции травмой задней поверхности бедра.
Однако сейчас Канте уже почти восстановился и во вторник утром даже провел разминку с первой командой. Нголо пока не готов возобновить полноценные тренировки, но, как ожидается, вернется к выступлениям за "синих" уже в марте.
Также Канте близок к тому, чтобы продлить свой истекающий в конце сезона контракт. Несмотря на интерес клубов вроде "Барселоны" и ПСЖ, Нголо комфортно себя чувствует в Лондоне и не хочет никуда уезжать.
Как сообщает The Telegraph, "Челси" достаточно давно ведет переговоры с Канте и сейчас преисполнился уверенности, что компромисс с 31-летним французом вскоре будет достигнут.
21.02.2023 22:00
Просмотров: 293
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Не поможет, поплавок тонущий топор не спасет.Чемпионншип встречай пополнение
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий