Канте близок к новому контракту и возвращению в строй

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте находится на пороге подписания нового контракта и возвращения к полноценным тренировкам.

В этом сезоне Канте сыграл только два матча за "Челси", причем оба — еще в августе. Все это время Нголо отсутствует с потребовавшей операции травмой задней поверхности бедра.

Однако сейчас Канте уже почти восстановился и во вторник утром даже провел разминку с первой командой. Нголо пока не готов возобновить полноценные тренировки, но, как ожидается, вернется к выступлениям за "синих" уже в марте.

Также Канте близок к тому, чтобы продлить свой истекающий в конце сезона контракт. Несмотря на интерес клубов вроде "Барселоны" и ПСЖ, Нголо комфортно себя чувствует в Лондоне и не хочет никуда уезжать.

Как сообщает The Telegraph, "Челси" достаточно давно ведет переговоры с Канте и сейчас преисполнился уверенности, что компромисс с 31-летним французом вскоре будет достигнут.


Метки Канте, контракты, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2023 22:00

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  1. hunter022 21.02.2023 22:07 # hunter022
    Не поможет, поплавок тонущий топор не спасет.Чемпионншип встречай пополнение

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