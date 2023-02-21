Анчелотти рассказал о подарке Клоппа

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о подарке, который он получил от своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

Во вторник вечером Анчелотти и Клопп сойдутся лицом к лицу на "Энфилде" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Анчелотти и Клоппу также довелось противостоять друг другу в Премьер-Лиге — в период работы Карло в "Эвертоне". Как раз тогда итальянец получил от Юргена необычный подарок.



"У нас хорошие отношения, мы провели полтора года вместе здесь в Ливерпуле во время пандемии. Мы обменивались сообщениями, и он дарил мне подарки, это правда. Он очень милый человек".



"Что за подарок? Электронная сигарета", — сообщил Анчелотти Sky Sprot Italia.