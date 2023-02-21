Заха готов последовать за Роналду в Саудовскую Аравию

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха может стать партнером Криштиану Роналду по "Аль-Насру" из Саудовской Аравии.

"Пэлас" неоднократно блокировал интерес больших клубов к Захе в предыдущие годы, но сейчас "орлы" бессильны помешать уходу своего лучшего игрока последних сезонов.



Дело в том, что контракт Захи истекает в конце июня, и пока что 30-летний игрок сборной Кот-д'Ивувара отклонил все предложения "орлов" о продлении сотрудничества.



По информации Evening Standard, серьезный интерес к Захе проявляет "Милан", однако сам Уилфрид помышляет о том, чтобы стать вторым после Роналду самым знаменитым игроком в первенстве Саудовской Аравии.



Заполучить Заху хотели бы несколько саудовских клубов, включая "Аль-Наср", который платит Криштиану невероятные 165 миллионов фунтов в год.



Сообщается, что саудиты остались очень довольны трансфером Роналду, заключив телевизионные контракты почти с 40 новыми странами. Также значительно выросла посещаемость матчей и интерес к футболу внутри страны в целом.