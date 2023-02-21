Хави Грасия возглавил "Лидс"

"Лидс" объявил о назначении Хави Грасии своим новым главным тренером.

Таким образом, "Лидс", наконец, обзавелся заменой для Джесси Марша, который освободил тренерский мостик 6 февраля.



В своем заявлении клуб с "Элланд Роуд" сообщает, что Грасия заключил "гибкий" контракт. По всей видимости, это означает, что Хави отработает остаток сезона, а затем "белые" примут решение насчет дальнейшего сотрудничества.



Грасия известен в Англии по работе в "Уотфорде", который он спас от вылета из Премьер-Лиги в сезоне 2018/19. В той же кампании Хави достиг с "шершнями" финала Кубка Англии.



Добавим, дебют Грасии придется на важнейший для "Лидса" матч — против своего прямого конкурента в борьбе за выживание "Саутгемптона" в ближайшую субботу.