Хави Грасия возглавил "Лидс"
"Лидс" объявил о назначении Хави Грасии своим новым главным тренером.
Таким образом, "Лидс", наконец, обзавелся заменой для Джесси Марша, который освободил тренерский мостик 6 февраля.
В своем заявлении клуб с "Элланд Роуд" сообщает, что Грасия заключил "гибкий" контракт. По всей видимости, это означает, что Хави отработает остаток сезона, а затем "белые" примут решение насчет дальнейшего сотрудничества.
Грасия известен в Англии по работе в "Уотфорде", который он спас от вылета из Премьер-Лиги в сезоне 2018/19. В той же кампании Хави достиг с "шершнями" финала Кубка Англии.
Добавим, дебют Грасии придется на важнейший для "Лидса" матч — против своего прямого конкурента в борьбе за выживание "Саутгемптона" в ближайшую субботу.
21.02.2023 19:00
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