Европейские гранды интересуются Де Дзерби
Ведущие клубы Европы проявляют интерес к главному тренеру "Брайтона" Роберто Де Дзерби.
Де Дзерби возглавил "Брайтон" только в сентябре, с успехом продолжив работу ушедшего в "Челси" Грэма Поттера.
При 43-летнем итальянце "чайки" играют в привлекательный футбол и сейчас занимают седьмое место в Премьер-Лиге, по потерянным очкам находясь всего в одном балле от зоны Лиги Чемпионов.
Ранее Де Дзерби называли возможным сменщиком своего соотечественника Антонио Конте в "Тоттенхэме", однако The Telegraph утверждает, что интерес к экс-наставнику "Шахтера" существует и за пределами Премьер-Лиги.
В числе клубов, проявляющих интерес к Де Дзерби, называются "Рома", "Интер", "Милан" и "Ювентус" из Серии А.
Если верить итальянской прессе, контракт Де Дзерби с "Брайтоном" подразумевает отступные в 11.5 млн. фунтов, а Роберто недоволен тем, что его клуб не позволил ему потратить больше денег в зимнее трансферное окно.
21.02.2023 18:00
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