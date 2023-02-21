Европейские гранды интересуются Де Дзерби

Ведущие клубы Европы проявляют интерес к главному тренеру "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

Де Дзерби возглавил "Брайтон" только в сентябре, с успехом продолжив работу ушедшего в "Челси" Грэма Поттера.



При 43-летнем итальянце "чайки" играют в привлекательный футбол и сейчас занимают седьмое место в Премьер-Лиге, по потерянным очкам находясь всего в одном балле от зоны Лиги Чемпионов.



Ранее Де Дзерби называли возможным сменщиком своего соотечественника Антонио Конте в "Тоттенхэме", однако The Telegraph утверждает, что интерес к экс-наставнику "Шахтера" существует и за пределами Премьер-Лиги.



В числе клубов, проявляющих интерес к Де Дзерби, называются "Рома", "Интер", "Милан" и "Ювентус" из Серии А.



Если верить итальянской прессе, контракт Де Дзерби с "Брайтоном" подразумевает отступные в 11.5 млн. фунтов, а Роберто недоволен тем, что его клуб не позволил ему потратить больше денег в зимнее трансферное окно.