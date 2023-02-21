Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта был выписан из госпиталя после сотрясения.

Напомним, Аспиликуэте пострадал в концовке проигранного "Челси" (0:1) матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в минувшую субботу. Пытаясь пробить в падении через себя, нападающий "святых" Секу Мара попал Сесару по голове.



Аспиликуэта даже потерял сознание, а медики были вынуждены использовать кислородную маску. Сесар покинул поле "Стэмфорд Бридж" на носилках, направившись в госпиталь.



Однако сегодня утром 33-летний испанец был выписан из госпиталя и, как говорится в заявлении "Челси", даже посетил тренировочную базу "синих" в Кобхэме, понаблюдав за занятием команды Грэма Поттера.



В данный момент Аспиликуэта остается под медицинским наблюдением и пока не получил зеленый свет на возвращение к тренировкам.