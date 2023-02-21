Эльнени продлил контракт с "Арсеналом" до 2024 года

Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени продлил свой контракт с лондонским клубом на 12 месяцев — до лета 2024.

В данный момент Эльнени является главным старожилом команды Микеля Артеты, перебравшись на "Эмирейтс" из "Базеля" в январе 2016. С тех пор Мохамед сыграл 155 матчей во всех соревнованиях.



Предыдущий контракт Эльнени истекал уже в конце этого сезона, однако "Арсенал" решил продлить сотрудничество с Мохамедом, несмотря на то, что сейчас 30-летний египтянин отсутствует с травмой колена.



"Я так счастлив. Я так сильно люблю этот клуб и наших болельщиков, и каждый день, пока я здесь, я буду стараться изо всех сил помогать нам быть как можно лучше", — сообщил Эльнени.