Эльнени продлил контракт с "Арсеналом" до 2024 года

Мохамед Эльнени Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени продлил свой контракт с лондонским клубом на 12 месяцев — до лета 2024.

В данный момент Эльнени является главным старожилом команды Микеля Артеты, перебравшись на "Эмирейтс" из "Базеля" в январе 2016. С тех пор Мохамед сыграл 155 матчей во всех соревнованиях.

Предыдущий контракт Эльнени истекал уже в конце этого сезона, однако "Арсенал" решил продлить сотрудничество с Мохамедом, несмотря на то, что сейчас 30-летний египтянин отсутствует с травмой колена.

"Я так счастлив. Я так сильно люблю этот клуб и наших болельщиков, и каждый день, пока я здесь, я буду стараться изо всех сил помогать нам быть как можно лучше", — сообщил Эльнени.


Метки Арсенал, контракты, Эльнени

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2023 16:00

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  1. sayk2 21.02.2023 16:27 # sayk2
    С артетой пол года откатал

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  2. xaram-ykt 21.02.2023 16:24 # xaram-ykt
    он скоро тренером в системе Арсенала станет.

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  3. wengerrrro 21.02.2023 16:06 # wengerrrro
    ппц конечно, 155 матчей за 7 лет, чисто лавочник, но надежный лавочник

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  4. pamparampam 21.02.2023 16:05 # pamparampam
    этот пуканир ещё играет? хахабл))

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