Эльнени продлил контракт с "Арсеналом" до 2024 года
Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени продлил свой контракт с лондонским клубом на 12 месяцев — до лета 2024.
В данный момент Эльнени является главным старожилом команды Микеля Артеты, перебравшись на "Эмирейтс" из "Базеля" в январе 2016. С тех пор Мохамед сыграл 155 матчей во всех соревнованиях.
Предыдущий контракт Эльнени истекал уже в конце этого сезона, однако "Арсенал" решил продлить сотрудничество с Мохамедом, несмотря на то, что сейчас 30-летний египтянин отсутствует с травмой колена.
"Я так счастлив. Я так сильно люблю этот клуб и наших болельщиков, и каждый день, пока я здесь, я буду стараться изо всех сил помогать нам быть как можно лучше", — сообщил Эльнени.
21.02.2023 16:00
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Последние комментарии:
С артетой пол года откатал
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он скоро тренером в системе Арсенала станет.
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ппц конечно, 155 матчей за 7 лет, чисто лавочник, но надежный лавочник
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этот пуканир ещё играет? хахабл))
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