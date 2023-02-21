Жоржиньо: "Узнал, что больше не являюсь частью планов "Челси"

Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо рассказал, что ушел из "Челси" после того, как узнал, что ему больше нет места в планах "синих".

На исходе зимнего трансферного окна "Челси" отчаянно сражался за Энцо Фернандеса, в итоге купив аргентинского полузащитника у "Бенфики" за 107 миллионов фунтов.



Это подтолкнуло Жоржиньо к уходу в "Арсенал", которому он достался за 12 млн. фунтов. Главный тренер "канониров" Микель Артета быстро нашел подход к 31-летнему игроку сборной Италии.



"Это одна из причин, несомненно. Он (Артета) позвонил мне, и все случилось очень быстро — мы согласовали сделку менее чем за 48 часов".



"Я поговорил с "Челси" и узнал, что больше не являюсь частью их планов. Я хотел развивать свою карьеру, а проект "Арсенала" подходит мне".



"Здесь молодая команда, которая играет в хороший футбол и подходит для моих характеристик. Я изучил каждый сценарий и принял решение".



"Порой ты должен смириться, что тебе больше нет места в проекте и что некоторые вещи заканчиваются", — цитирует Жоржиньо Daily Mail.