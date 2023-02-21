Жоржиньо: "Узнал, что больше не являюсь частью планов "Челси"

Жоржиньо Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо рассказал, что ушел из "Челси" после того, как узнал, что ему больше нет места в планах "синих".

На исходе зимнего трансферного окна "Челси" отчаянно сражался за Энцо Фернандеса, в итоге купив аргентинского полузащитника у "Бенфики" за 107 миллионов фунтов.

Это подтолкнуло Жоржиньо к уходу в "Арсенал", которому он достался за 12 млн. фунтов. Главный тренер "канониров" Микель Артета быстро нашел подход к 31-летнему игроку сборной Италии.

"Это одна из причин, несомненно. Он (Артета) позвонил мне, и все случилось очень быстро — мы согласовали сделку менее чем за 48 часов".

"Я поговорил с "Челси" и узнал, что больше не являюсь частью их планов. Я хотел развивать свою карьеру, а проект "Арсенала" подходит мне".

"Здесь молодая команда, которая играет в хороший футбол и подходит для моих характеристик. Я изучил каждый сценарий и принял решение".

"Порой ты должен смириться, что тебе больше нет места в проекте и что некоторые вещи заканчиваются", — цитирует Жоржиньо Daily Mail.


Метки Арсенал, Жоржиньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. wilegend 21.02.2023 16:03 # wilegend
    последние 2 матча нехилые пасы раздавал еще и победный гол забил. сойдет десятку положит

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  2. wengerrrro 21.02.2023 15:48 # wengerrrro
    команда то молодая. зачем ей 31летний...

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  3. mancunia-planet 21.02.2023 15:08 # mancunia-planet
    Для самого Жоржа всё идеально случилось, переход в команду, которая претендует на титул. И Ландан покидать не нужно самое главное. В ЛЧ полюбому проиграет в следующем сезоне.

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