Вернер обвинил Тухеля в своем уходе из "Челси"

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер заявил, что был вынужден покинуть "Челси" из-за бывшего главного тренера "синих" Томаса Тухеля.

Спустя считанные месяцы, как Вернер помог "Челси" выиграть Лигу Чемпионов, Тухель потратил 98 миллионов фунтов на Ромелу Лукаку и утратил доверие к Тимо.



По словам 26-летнего немца, в сложившейся ситуации у него не осталось выбора, кроме как покинуть лондонский клуб.



"Нельзя забывать, какого успеха я добился в Германии или с "Челси". В своем первом сезоне я сыграл почти каждый матч, выиграл Лигу Чемпионов в 2021 году, отличился против "Реала" в полуфинале, создал много голов".



"Затем все это было немного забыто тренером, и это не очень-то справедливо. Это также стало причиной для моего возвращения в Лейпциг — я снова хотел получать удовольствие. Я этого больше не чувствовал, но это тебе необходимо, чтобы быть успешным".



"В конце концов некоторые игроки нравятся тренеру больше, чем другие. Это совершенно нормально, и с этим нужно смириться. Да в конце я просто хотел уйти", — цитирует Вернера Daily Mail.