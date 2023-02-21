Вернер обвинил Тухеля в своем уходе из "Челси"
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер заявил, что был вынужден покинуть "Челси" из-за бывшего главного тренера "синих" Томаса Тухеля.
Спустя считанные месяцы, как Вернер помог "Челси" выиграть Лигу Чемпионов, Тухель потратил 98 миллионов фунтов на Ромелу Лукаку и утратил доверие к Тимо.
По словам 26-летнего немца, в сложившейся ситуации у него не осталось выбора, кроме как покинуть лондонский клуб.
"Нельзя забывать, какого успеха я добился в Германии или с "Челси". В своем первом сезоне я сыграл почти каждый матч, выиграл Лигу Чемпионов в 2021 году, отличился против "Реала" в полуфинале, создал много голов".
"Затем все это было немного забыто тренером, и это не очень-то справедливо. Это также стало причиной для моего возвращения в Лейпциг — я снова хотел получать удовольствие. Я этого больше не чувствовал, но это тебе необходимо, чтобы быть успешным".
"В конце концов некоторые игроки нравятся тренеру больше, чем другие. Это совершенно нормально, и с этим нужно смириться. Да в конце я просто хотел уйти", — цитирует Вернера Daily Mail.
21.02.2023 14:00
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вернер > хуяверц на острие)
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ТурбоТимо на ТРОНЕ!!! Пи3духель на сТРапОНЕ!!!
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