Маркус Тюрам будет доступен свободным агентом летом

Нападающий Маркус Тюрам, вызывающий интерес у клубов Премьер-Лиги, покинет менхенгладбахскую "Боруссию" в конце этого сезона.

Тюрама связывали с переездом в Премьер-Лигу еще в январе. Маркуса сватали в "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ньюкасл".



Клуб из Гладбаха до последнего надеялся продлить истекающий в конце сезона контракт Тюрама, но сейчас признал свое поражение.



"Мы зашли в тупик в случае с Маркуом Тюрамои. Мы смирились с тем, что есть клубы крупнее, куда Маркус может уйти. Тот факт, что игрок уйдет от нас свободным агентом, не является позитивной ситуацией, и я не могу приукрашивать это", — сообщил спортивный директор "Боруссии" Роланд Виркус Sport1.



Добавим, в этом сезоне 25-летний француз забил 11 голов и отдал три результативные передачи за "Боруссию" в Бундеслиге.