Челси" установил цену за Пулишича

"Челси" установил цену в 35 миллионов фунтов за вингера Кристиана Пулишича на грядущее лето.

Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, после окончания этого сезона "Челси" может попрощаться сразу с шестью игроками первой команды.



Одним из них является Пулишич, который отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги, но сейчас не выходит на поле с 5 января.



В зимнее трансферное окно "Челси" значительно укрепил фланговую игру, потратившись на Михаила Мудрика и Нони Мадуэке, поэтому теперь главный тренер "синих" Грэм Поттер готов отказаться от 24-летнего американца, который так и не заиграл на "Стэмфорд Бридж".