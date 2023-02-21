Челси" установил цену за Пулишича

Кристиан Пулишич "Челси" установил цену в 35 миллионов фунтов за вингера Кристиана Пулишича на грядущее лето.

Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, после окончания этого сезона "Челси" может попрощаться сразу с шестью игроками первой команды.

Одним из них является Пулишич, который отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги, но сейчас не выходит на поле с 5 января.

В зимнее трансферное окно "Челси" значительно укрепил фланговую игру, потратившись на Михаила Мудрика и Нони Мадуэке, поэтому теперь главный тренер "синих" Грэм Поттер готов отказаться от 24-летнего американца, который так и не заиграл на "Стэмфорд Бридж".



Метки Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2023 12:00

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  1. chelsea-69 21.02.2023 12:06 # chelsea-69
    Выменяют в мц на какое нибудь говно, а потом будет ебашить у Пепца

    (ответить)

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