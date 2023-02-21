Дубравка будет болеть за "Ньюкасл" в финале Кубка Лиги

Мартин Дубравка Голкипер Мартин Дубравка, поигравший в этом сезоне за "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", рассказал, что его симпатии в финале Кубка Лиги будут на стороне "сорок".

Первую половину этого сезона Дубравка провел в "Юнайтед", где успел принять участие в двух матчах Кубка Лиги.

Медаль победителя турнира Мартин получит, только если "красные дьяволы" победят "Ньюкасл" на "Уэмбли" в ближайший уикенд, однако 34-летний словак все равно будет болеть за "сорок".

"Я сыграл два матча за "Манчестер Юнайтед", поэтому я изначально знал, что не смогу сыграть в финале или быть там ради парней. Это очень странная ситуация и для меня, но так случилось, и я надеюсь, другие покажут, что они могут сыграть перед 90,000 зрителей".

"Будет очень сложно смотреть этот матч. Меня много спрашивают, но я, конечно, хочу, чтобы победил "Ньюкасл", потому что я провел здесь много лет, и я очень благодарен за возможность, которую клуб дал мне в английском футболе. Можно было и не спрашивать меня", — сообщил Дубравка Chronicle Live.


Метки Дубравка, Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2023 11:00

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  1. mancunia-planet 21.02.2023 11:16 # mancunia-planet
    Если победят сороки, то медальку не получит. Редкий казус. Если МЮ, то вручат и праздновать не будет)

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  2. closer 21.02.2023 11:14 # closer
    Левый &#128019; этот дубравка. Готовься делать вид преданного игрока НЮ и реветь после матча.

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  3. slavaukraine 21.02.2023 11:12 # slavaukraine
    красавчик

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