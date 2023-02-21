Анонс матча "Ливерпуль" — "Реал"

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сойдется со своим обидчиком по финалу предыдущего розыгрыша турнира.

Тогда, в мае 2022, "Реал" одержал победу 1:0 над "Ливерпулем" в Париже благодаря голу Винисиуса во втором тайме.



В последние годы "Реал" был крайне неудобным соперником для команды Юргена Клоппа, но на сей раз на стороне "красных" будет поддержка "Энфилда".



- "Ливерпуль" выиграл все три первых матча против "Реала" в еврокубках — с 1981 по 2009. Но затем "красные" не одержали ни одной победы в шести встречах (5 поражений, 1 ничья).



- Это будет четвертый выезд "Реала" на "Энфилд" в рамках Лиги Чемпионов. После поражения 4:0 в марте 2009 испанский гранд здесь ни разу не пропустил: победа 0:3 в октябре 2014 и ничья 0:0 в апреле 2021.



- "Ливерпуль" не выиграл ни одного их шести последних матчей против "Реала", и это худшая серия "красных" против какого-либо соперника в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов.



- "Реал" выиграл только один из семи последних выездных матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 4 поражения), эту единственную победу одержав против "Челси" в апреле 2022.



- "Ливерпуль" выиграл все пять последних матчей в Лиге Чемпионов. При Юргене Клоппе у "красных" только однажды была более продолжительная серия в этом соревновании — семь победы кряду с сентября 2021 по февраль 2022.



- Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти приедет на "Энфилд" в восьмой раз (3 победы, 3 поражения, 1 ничья).



- Нападающий "Реала" Винисиус поучаствовал в семи голах в восьми последних выездных матчах в Лиге Чемпионов (5+2).



- Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах находится всего в одном голе от лучшего африканского бомбардира Лиги Чемпионов в лице Дидье Дрогба (44).



- Нападающий "Реала" Карим Бензема не забил ни одного гола в пяти последних матчах Лиги Чемпионов, последний раз отличившись здесь против "Манчестер Сити" в мае 2022.



- Голкипер "Ливерпуля" Алиссон не пропускал в 13 из своего 21 матча Лиги Чемпионов на "Энфилде", и это (62%) лучший показатель для любого стража ворот в истории мерсисайдского клуба.



Как сказал Юрген Клопп, у нападающего Дарвина Нуньеса есть шансы сыграть за "Ливерпуль" во вторник вечером, несмотря на полученную против "Ньюкасла" в субботу травму плеча. По крайней мере, в понедельник уругваец тренировался. Ибраима Конате, Тиаго Алькантара и Луис Диас команде не помогут.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз