Мойес сохраняет полную поддержку "Вест Хэма"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес сохраняет полную поддержку своего клуба, несмотря на падение в зону вылета Премьер-Лиги.

В минувшее воскресенье "Вест Хэм" проиграл своим соседям из "Тоттенхэма" со счетом 2:0, после чего обнаружил себя на 18-м месте в таблице.



После этого дерби капитан "молотобойцев" Деклан Райс публично усомнился в тактике Мойеса и его выборе в пользу схемы 3-5-2.



Тем не менее, BBC удалось выяснить, что 59-летний шотландец сохраняет "100-процентную поддержку" руководства.



"Вест Хэм" высоко ценит ту работу, которую Мойес проделал после возвращения в клуб в декабре 2019, два сезона подряд выводя "молотобойцев" в еврокубки, и не помышляет об увольнении Дэвида.



В Премьер-Лиге "Вест Хэму" остается сыграть 15 матчей, и внутри клуба есть уверенность, что Мойес сможет переломить тенденцию и улучшить позицию в таблице.