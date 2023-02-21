Клопп: "Пересмотрел последний финал Лиги Чемпионов. Это была пытка"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ему было больно пересматривать финал предыдущего розыгрыша Лиги Чемпионов против "Реала".

С 2014 года "Ливерпуль" шесть раз встречался с "Реалом" и не одержал ни одной победы, включая поражение 1:0 в Париже в мае прошлого года.



Клопп пересмотрел тот финал только в минувший уикенд, готовясь к первому матчу 1/8 финала против "Реала" во вторник.



"Я не пересматривал его до этого уикенда. Я сразу же понял, почему не пересматривал его раньше — это было настоящей пыткой".



"Мы провели хороший матч и могли одержать победу. Они забили решающий гол, а мы — нет, вот и причина".



"Вы могли видеть, насколько опытен "Реал", как мало они суетятся, когда соперник имеет моменты. Они не теряют уверенность в себе, они знают, что их собственные моменты еще придут".



"Такое определенно может стать уроком для тебя. Но это было шесть или восемь месяцев назад. А перед этим мы играли у них на тренировочной базе и у нас на пустом стадионе. Здесь это были хорошие 0:0, мы заставили их упорно трудиться, и это было хорошо".



"Но мы говорим о сейчас. Это будут те же клубы, другие команды, другие времена. Между нами есть история. Один из нас всегда достигал финала в последние годы — по крайне мере, это так ощущалось. Обычно, если ты добираешься до финала, то по пути должен выбить нас или их. В этот раз мы играем друг против друга, поэтому посмотрим, кто пройдет дальше", — цитирует Клоппа Sky Sports.