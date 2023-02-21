Хави Грасия может возглавить "Лидс" на остаток сезона

"Лидс" рассматривает бывшего главного тренера "Уотфорда" Хави Грасию на роль временщика до конца сезона.

Уволив Джесси Марша еще в начале февраля, "Лидс" не смог оперативно подыскать замену американскому специалисту.



Клуб с "Элланд Роуд" потерпел целый ряд неудач, не сумев договориться с Карлосом Корбераном, Андони Ираолой, Арне Слотом, Альфредом Шредером, и теперь просто ищет вариант со временным тренером на остаток сезона.



По информации The Telegraph, на эту роль "Лидс" присмотрел Грасию, который тренировал в Премьер-Лиге "Уотфорд" с января 2018 по сентябрь 2019.



В данный момент Хави находится без клуба, а последним местом работы 52-летнего испанца был катарский "Аль-Садд".



Добавим, сейчас руководить первой командой "Лидса" продолжает наставник резерва Майкл Скубала — после многообещающей ничьей в гостях у "Манчестер Юнайтед" он потерпел два поражения.