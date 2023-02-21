Поттер — худший тренер "Челси" в эру Премьер-Лиги

Грэм Поттер был назван худшим тренером "Челси" в эру Премьер-Лиги.

В минувшую субботу "Челси" дома проиграл замыкающему таблицу Премьер-Лиги "Саутгемптону" со счетом 0:1, оформив свое шестое поражение в рамках чемпионата при Потере.



Под руководством Грэма, назначенного в сентябре, "синие" смогли одержать лишь пять побед в Премьер-Лиге, включая только две в 14 последних матчах чемпионата.



Таким образом, процент побед Поттера в "Челси" составляет только 29.4%, и это делает Грэма худшим тренером в истории клуба со "Стэмфорд Бридж", если учитывать результаты в Премьер-Лиге.



Даже Рафаэль Бенитес, Луис Фелипе Сколари и Андре Виллаш-Боаш, чьи периоды в "Челси" считаются неудачными, имеют более солидный показатель, нежели бывший наставник "Брайтона".



