Поттер — худший тренер "Челси" в эру Премьер-Лиги

Грэм Поттер Грэм Поттер был назван худшим тренером "Челси" в эру Премьер-Лиги.

В минувшую субботу "Челси" дома проиграл замыкающему таблицу Премьер-Лиги "Саутгемптону" со счетом 0:1, оформив свое шестое поражение в рамках чемпионата при Потере.

Под руководством Грэма, назначенного в сентябре, "синие" смогли одержать лишь пять побед в Премьер-Лиге, включая только две в 14 последних матчах чемпионата.

Таким образом, процент побед Поттера в "Челси" составляет только 29.4%, и это делает Грэма худшим тренером в истории клуба со "Стэмфорд Бридж", если учитывать результаты в Премьер-Лиге.

Даже Рафаэль Бенитес, Луис Фелипе Сколари и Андре Виллаш-Боаш, чьи периоды в "Челси" считаются неудачными, имеют более солидный показатель, нежели бывший наставник "Брайтона".

Статистика тренеров Челси в Премьер-Лиге


Метки Поттер, Премьер-Лига, рейтинги, статистика, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2023 06:00

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  1. hammersmith 21.02.2023 06:23 # hammersmith
    Продлить еще на 10 лет этого топаря.

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  2. chelsea88 21.02.2023 06:15 # chelsea88
    Днище е6аное. Просто стыд.

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