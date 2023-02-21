Сборная Англии сыграет товарищеский матч с Австралией

Сборная Англии проведет товарищеский матч с Австралией на "Уэмбли" в пятницу, 13 октября.

Изначально англичане планировали сыграть с австралийцами еще в ноябре 2020, однако из-за пандемии коронавируса тот матч был отменен.



Стоит отметить, что между собой сыграют не только мужские сборные Англии и Австралии, но и женские, хотя поединок девушек состоится уже 11 апреля.



"Это будет хороший вызов для нас, поскольку Австралия хорошо выступила на Чемпионате Мира, несмотря на четырех тяжелых соперников. Полагаю, австралийцы выставят сильный состав на оба матча".



"Все мы знаем о спортивном соперничестве наших двух стран, что лишь усилит накал", — цитирует главного тренера англичан Гарета Саутгейта Daily Mail.