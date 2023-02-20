ПСЖ готов вернуть Тухеля

ПСЖ готов повторно назначить главным тренером Томаса Тухеля, чье возвращение в "Челси" исключено.

Напомним, Тухель был уволен из "Челси" в сентябре, спустя считанные дни после закрытия летнего трансферного окна, уступив свое место Грэму Поттеру.



Назначение Поттера себя пока не оправдывает. "Синие" уже вылетели из обоих внутренних кубковых соревнований, занимают 10-е место в Премьер-Лиге и находятся на грани выбывания из Лиги Чемпионов.



В последние недели появились разговоры, что владелец "Челси" Тодд Бели может признать увольнение Тухеля ошибкой и позвать Томаса обратно, однако Evening Standard называет такой сценарий "невозможным".



Зато есть все шансы, что Тухель вернется в ПСЖ, который отказался от услуг Томаса в декабре 2020 и теперь жалеет об этом. Французский гранд разочаровался с своем нынешнем рулевом Кристофе Гальтье.



Тухель достаточно отдохнул и готов снова тренировать, уже отклонив минимум одно предложение от неназванного клуба из середины таблицы Премьер-Лиги.



В случае возвращения в Париж Тухелю придется работать с консультантом Луишем Кампушем вместо бывшего спортивного директора Леонардо, с которым он перестал ладить до своего увольнения.