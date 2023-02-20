Владельцы "Челси" надеются на "эффект Артеты", если будут терпеливы с Поттером

Грэм Поттер Владельцы "Челси" по-прежнему исключают увольнение главного тренера Грэма Поттера в обозримом будущем.

В минувшую субботу "Челси" на своем поле проиграл занимающему последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптону" (1:0). Теперь "синие" могут похвастать лишь двумя победами в 14 последних матчах.

После поражения от "святых" Поттер честно признался, что ощущает давление и понимает недовольство фанатов.

Однако вера Тодда Бели и партнеров в Поттера по-прежнему непоколебима. Как утверждает Daily Mail, владельцы "Челси" ожидают, что Грэм преодолеет трудности, как это в свое время сделал Микель Артета, теперь пожинающий плоды терпеливости "Арсенала".

Назначение Поттера в сентябре с самого начала рассматривалось как часть долгосрочной философии, вдобавок американские владельцы клуба учитывают такие факторы, как эпидемия травм и большое количество новичков.

Издание добавляет, что возможный вылет из Лиги Чемпионов, где "синие" проиграли первый матч 1/8 финала против дортмундской "Боруссии" (1:0), не окажет влияния на будущее Поттера.


Метки Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2023 22:00

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  1. gjchancel 20.02.2023 22:12 # gjchancel
    как не было обидно, трогать нельзя.

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  2. thegodfather 20.02.2023 22:03 # thegodfather
    да смысла увольнять до конца сезона нету, сезон не спасти.
    Но вцелом мало кто уверен в его тренерских способностях. Пока он в этом не убедил никого.

    Хотя таки да, есть статистика хГ, где пенсы по ожидаемым очкам идут на 3 месте в лиге при поттере? но кому это интересно, если в брайтоне была ровно такая же история...хГ, ожидаемые и 15 место в таблице

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