Владельцы "Челси" надеются на "эффект Артеты", если будут терпеливы с Поттером
Владельцы "Челси" по-прежнему исключают увольнение главного тренера Грэма Поттера в обозримом будущем.
В минувшую субботу "Челси" на своем поле проиграл занимающему последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптону" (1:0). Теперь "синие" могут похвастать лишь двумя победами в 14 последних матчах.
После поражения от "святых" Поттер честно признался, что ощущает давление и понимает недовольство фанатов.
Однако вера Тодда Бели и партнеров в Поттера по-прежнему непоколебима. Как утверждает Daily Mail, владельцы "Челси" ожидают, что Грэм преодолеет трудности, как это в свое время сделал Микель Артета, теперь пожинающий плоды терпеливости "Арсенала".
Назначение Поттера в сентябре с самого начала рассматривалось как часть долгосрочной философии, вдобавок американские владельцы клуба учитывают такие факторы, как эпидемия травм и большое количество новичков.
Издание добавляет, что возможный вылет из Лиги Чемпионов, где "синие" проиграли первый матч 1/8 финала против дортмундской "Боруссии" (1:0), не окажет влияния на будущее Поттера.
20.02.2023 22:00
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как не было обидно, трогать нельзя.
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да смысла увольнять до конца сезона нету, сезон не спасти.
Но вцелом мало кто уверен в его тренерских способностях. Пока он в этом не убедил никого.
Хотя таки да, есть статистика хГ, где пенсы по ожидаемым очкам идут на 3 месте в лиге при поттере? но кому это интересно, если в брайтоне была ровно такая же история...хГ, ожидаемые и 15 место в таблице
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