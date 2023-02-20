Владельцы "Челси" надеются на "эффект Артеты", если будут терпеливы с Поттером

Владельцы "Челси" по-прежнему исключают увольнение главного тренера Грэма Поттера в обозримом будущем.

В минувшую субботу "Челси" на своем поле проиграл занимающему последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптону" (1:0). Теперь "синие" могут похвастать лишь двумя победами в 14 последних матчах.



После поражения от "святых" Поттер честно признался, что ощущает давление и понимает недовольство фанатов.



Однако вера Тодда Бели и партнеров в Поттера по-прежнему непоколебима. Как утверждает Daily Mail, владельцы "Челси" ожидают, что Грэм преодолеет трудности, как это в свое время сделал Микель Артета, теперь пожинающий плоды терпеливости "Арсенала".



Назначение Поттера в сентябре с самого начала рассматривалось как часть долгосрочной философии, вдобавок американские владельцы клуба учитывают такие факторы, как эпидемия травм и большое количество новичков.



Издание добавляет, что возможный вылет из Лиги Чемпионов, где "синие" проиграли первый матч 1/8 финала против дортмундской "Боруссии" (1:0), не окажет влияния на будущее Поттера.