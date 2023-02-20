Генри: "Мы не продаем "Ливерпуль"

Джон Генри Владелец "Ливерпуля" Джон Генри объявил, что мерсисайдский клуб не продается.

Еще в ноябре компания Генри Fenway Sports Group объявила, что "открыта к новым акционерам", что было воспринято как сигнал к продаже клуба.

Оказывается, Генри и партнеры лишь собираются продать долю в "Ливерпуле", сохранив контроль над клубом.

"Я знаю, что насчет "Ливерпуля" есть много разговоров и высказываний, но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали процесс, который и не прекращался".

"Навсегда ли мы в Англии? Нет Продаем ли мы "Ливерпуль"? Нет. Разговариваем ли мы с инвесторами насчет "Ливерпуля"? Да. Произойдет ли что-нибудь? Убежден, да, но это не будет продажа. Разве мы что-нибудь продали за последние 20+ лет?" — цитирует Генри Daily Mirror.


Метки FSG, Генри, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2023 21:00

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  1. skydreams 20.02.2023 21:49 # skydreams
    Ухахахах

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  2. closer 20.02.2023 21:43 # closer
    Будь я акционером Ливерпуля - не продал бы

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  3. electric 20.02.2023 21:38 # electric
    КНЯЗИ!!!

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