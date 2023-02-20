Генри: "Мы не продаем "Ливерпуль"
Владелец "Ливерпуля" Джон Генри объявил, что мерсисайдский клуб не продается.
Еще в ноябре компания Генри Fenway Sports Group объявила, что "открыта к новым акционерам", что было воспринято как сигнал к продаже клуба.
Оказывается, Генри и партнеры лишь собираются продать долю в "Ливерпуле", сохранив контроль над клубом.
"Я знаю, что насчет "Ливерпуля" есть много разговоров и высказываний, но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали процесс, который и не прекращался".
"Навсегда ли мы в Англии? Нет Продаем ли мы "Ливерпуль"? Нет. Разговариваем ли мы с инвесторами насчет "Ливерпуля"? Да. Произойдет ли что-нибудь? Убежден, да, но это не будет продажа. Разве мы что-нибудь продали за последние 20+ лет?" — цитирует Генри Daily Mirror.
20.02.2023 21:00
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Ухахахах
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Будь я акционером Ливерпуля - не продал бы
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КНЯЗИ!!!
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