Гарначо согласовал новый контракт с "Юнайтед"

Алехандро Гарначо Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо достиг устной договоренности насчет нового долгосрочного контракта.

Гарначо громко заявил о себе в этом сезоне, отметившись тремя голами за "Юнайтед" с учетом всех соревнований.

Действующий контракт Алехандро истекает уже в следующем году, однако "красные дьяволы" еще несколько месяцев назад пригласили 18-летнего аргентинца к столу переговоров, чтобы обсудить продление сотрудничества.

По информации ESPN, сейчас Гарначо окончательно согласовал финансовые условия, а также срок нового контракта, который будет рассчитан до 2028 года.

Суть сделки такова, что зарплата Гарначо, дебютировавшего за "Юнайтед" в апреле прошлого года, будет постепенно расти с увеличением роли Алехандро в команде Эрика Тен Хага.


Метки Гарначо, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2023 20:00

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