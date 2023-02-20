Клопп: "Ливерпулю" нужно сыграть два суперматча против "Реала"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команде нужно сыграть "два суперматча", чтобы пройти "Реал" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

К противостоянию с "Реалом" подопечные Клоппа подходят после уверенных побед над "Эвертоном" и "Ньюкаслом" в Премьер-Лиге, и эти успехи после затяжной неудачной серии вселяют в Юргена оптимизм.



В то же время Клопп чувствует, что против "Реала" у "красных" будут шансы, только если они покажут свою лучшую игру.



"Это будет футбольный матч высшего уровня, учитывая нашу историю отношений в последнее время и то, что оба клуба были довольно успешны в этом соревновании. Против таких соперников сложно играть, и тебе приходится выгрызать результат".



"Я очень рад, что мы играем сейчас. Четыре недели назад это было бы сложно, но в жизни момент времени определяет все. Возможно, мы как раз пришли в себя вовремя, но я бы все равно ожидал, что мы будем собой, даже если бы мы не выиграли два последних матча, потому что это другое соревнование, и такую возможность нужно использовать".



"Мы одержали эти две победы, и я надеюсь, мы сможем развить это, но нам нужно сыграть суперматч, нам нужно сыграть два суперматча, чтобы пройти дальше. У меня нет с этим проблем, потому что у тебя нет шансов, если ты не сыграешь в свою лучшую игру — а вот у "Реала" все равно будет шанс, если они не сыграют в свою лучшую игру! В этом разница. Это довольно особенное противостояние. Не могу дождаться", — цитирует Клоппа Sky Sports.