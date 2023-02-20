Семь вещей, что мы узнали в 24-м туре

Чемпионская гонка за неделю сделала два крутых поворота и обрела нового участника в лице набравшего ход "Манчестер Юнайтед". Аутсайдеры становятся все опаснее, а борьба за выживание охватывает все команды второй половины таблицы. Об этом и другом — в традиционных итогах тура Премьер-Лиги.





В чемпионской гонке впереди еще много повторов



За прошедшую неделю чемпионская гонка подарила нам парочку неожиданных крутых поворотов. Сначала "Манчестер Сити" продемонстрировал свой класс, обыграв на "Эмирейтс" "Арсенал" и на время сместил команду Микеля Артеты с вершины таблицы. Когда "канониры" проигрывали в стартовом матче 24-го тура против "Астон Виллы", только ленивый не списывал их со счетов, но в итоге "Арсенал" не только отыгрался и одержал победу, но и вернулся на вершину, так как "Сити" сенсационно потерял очки в Ноттингеме.



Наблюдая за этими разборками лидеров, можно было упустить из виду появившийся из-за поворота "болид", который уже находится в хвосте "Арсенала" и "Сити". "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага, набрав уверенный ход, смог приблизиться к чемпионским разборкам и теперь официально стал участником гонки. Причем участником, который явственно находится в отличной форме и готов накатить на финише.



Между двумя коллективами из Манчестера сейчас всего лишь три очка, а спотыкающийся "Арсенал" не выглядит командой, для которой фора в пять очков "по потерянным" — это что-то весомое. В чемпионской гонке еще много поворотов, а значит можно запасаться попкорном и ждать увлекательное зрелище весной.



В борьбе за выживание — десять участников



Не менее интересные события разворачиваются и в хвосте "пелотона", где ожидаемо активизировались отстающие. Синхронные победы трех команд, пребывавших в зоне вылета — "Саутгемптона", "Борнмута" и "Эвертона", выигравших с одинаковым счетом 1:0 — закрутили интригу в борьбе за выживание до предела.



С приближением и наступлением весны аутсайдеры традиционно становятся очень опасными соперниками для всех. И то, что сейчас 11-е и 20-е места разделяет всего лишь 10 очков, является свидетельством того, что легкой жизни в середине таблицы не стоит ждать даже "Астон Вилле" с "Кристал Пэлас". Два-три неудачных матча или сложный отрезок календаря, и с такими темпами набора очков от команд, попадающих в зону вылета, в опасности могут оказаться даже те, кто сейчас вроде бы далек от тройки потенциальных неудачников.



Даже "Саутгемптон", выглядящий время от времени слабейшим участником гонки за выживание, может собраться и взять три очка в Западном Лондоне. Рецепт успеха в таких матчах для загнанных в угол команд обычно одинаков: надежная игра в защите и использование своих немногочисленных шансов в атаке.



У "Саутгемптона" есть супероружие — Джеймс Уорд-Проуз, и "святые" все еще надеятся, что его штрафные смогут стать спасательным кругом для утопающего. "Борнмут" и "Эвертон" хотели бы иметь такой бонус, но вынуждены справляться без применения спецоружия. Как минимум до наступления апреля никто в этой гонке не обречен — и это также обещает зрелище.



Рэшфорд находится в лучшей форме в своей жизни



После Чемпионата Мира в Катаре Маркус Рэшфорд забил 16 голов за "Манчестер Юнайтед", набрав невероятную форму. Рэшфорд забивает уже в пяти матчах кряду во всех турнирах и в пяти поединках Премьер-Лиги, а "красные дьяволы" после паузы проиграли всего один матч — "Арсеналу" в чемпионате.



Сейчас Рэшфорд — самый опасный форвард в мире, и "Юнайтед" наслаждается его невероятной формой. Возможно, на планете и есть игроки лучше Рэшфорда, но немногие из них играют так же стабильно, как Маркус в этом году. С "Лестером" Рэшфорд оформил всего второй дубль в этом сезоне, то есть его голы распределяются так, что практически все они приносят очки "дьяволам".



Впереди у Рэшфорда возможность выиграть трофей в финале Кубка Лиги и потенциальное участие вместе с "Юнайтед" в чемпионской гонке. Он не спешит продлевать контракт с клубом, желая увидеть реальное подтверждение амбиций "дьяволов" на футбольном поле, чем подогревает слухи об интересе к нему со стороны ПСЖ и "Реала". Но его трансферная стоимость сейчас, даже с учетом истекающего постепенно контракта, никак не меньше 100 миллионов фунтов.



Лориса Кариуса ждет еще один финал



Все уже забыли о Лорисе Кариусе, но целая цепочка событий привела к тому, что он, вероятно, появится в рамке ворот "Ньюкасла" в финале Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли" — в самом важном матче для "сорок" за многие-многие годы ожидания хоть какого-то трофея.



Дурацкая выходка Никак Поупа, потерявшего голову на старте матча с "Ливерпулем" после двух быстрых голов, привела к удалению основного вратаря "сорок" и дисквалификации на финал Кубка Лиги. Вернувшийся из "Юнайтед" Мартин Дубравка в этом турнире играть за "Ньюкасл" не может, так как заигран за "Юнайтед", а Карл Дарлоу был отправлен в аренду в "Халл" как раз после того, как из Манчестера вернулся словак. Остаются 29-летний Кариус и 30-летний Марк Гиллеспи, которые не сыграли за основу "Ньюкасла" до сих пор ни одной минуты.



Немец, переживший кошмар в финале Лиги Чемпионов 2018 года, не играет в официальных матчах с февраля 2021 года, когда он выступал за "Унион" из Берлина. Но, по большому счету, у Эдди Хау сейчас нет выбора, и он вынужден довериться опытному, но невезучему голкиперу, у которого появляется шанс или усугубить свой статус "лузера", или заткнуть критиков, выиграв вместе с "сороками" столь долгожданный трофей.



Грэм Поттер находится в сложном положении



"Челси" проиграл на своем поле худшей команде чемпионата, и Грэму Поттеру все сложнее находить слова для оправдания нынешнего положения команды. С учетом того, что на неделе "синие" поставили под сомнение и продолжение кампании в Лиге Чемпионов, положение английского тренера становится все более сложным. Хуже всего для Грэма то, что, кажется, он уже потерял поддержку трибун.



"Стэмфорд Бридж" не был счастливым местом после безвкусного поражения "Челси" от "Саутгемптона". Финальный свисток встретили громкими возгласами, а настроение возле скамейки запасных было скверным. Довольно много болельщиков выкрикивали оскорбления в адрес Поттера.



Болельщики "Челси" любили Томаса Тухеля, и многие не считают Поттера адекватной заменой для немца. Ходят разговоры о том, чтобы дать бывшему тренеру "Брайтона" время на построение команды, но у него не получается завоевать расположение скептиков. "Челси" занимает 10-е место после побед всего в двух из последних 14 матчей, и нет никакого просвета в безнадеге, окутавшей "Стэмфорд Бридж".



"Форест" повезло, но это тоже было частью плана Купера



Можно сказать, что ничья, которую "Ноттингем Форест" зацепили в матче с "Манчестер Сити" — очень фартовый результат для "лесников", которые весь матч отбивались от атак "горожан", а в концовке смогли провести один выпад, ставший результативным.



Стив Купер, менеджер "Форест", в чем-то согласен с этим, так как особо не праздновал результат, который можно по такому сценарию назвать победным для "лесников". Но то, что случилось в итоге на поле все же было частью его плана — сохранить шанс на позитивный результат до конца игры и рискнуть в концовке.



Результативная комбинация "Форест" не была случайностью — в ней поучаствовали 10 игроков "Форест", начиная с Кейлора Наваса, и насчитывала она 19 передач, прежде чем Крис Вуд отправил мяч в сетку с близкого расстояния. Очередной голевой пас отдал Морган Гиббс-Уайт, имеющий в активе уже пять "ассистов" в этом чемпионате, а Навас второй раз в трех поединках за "Форест" стал Игроком Матча. "Сити" может сетовать на невезение, но эту игру нужно было закрывать раньше и не давать "лесникам" шанса зацепиться за результат.



"Ньюкасл" прошел пик формы и возвращается к гонке за место в топ-7



"Ньюкасл" покинул топ-4 в преддверии финала Кубка Лиги и вряд ли вернется в четверку лучших скоро, так как после матча с "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли" "сорок" ждет выезд в гости к "Манчестер Сити".



Заметно, что команда Эдди Хау прошла пик формы и сейчас находится не в лучшем состоянии. "Сороки" выиграли всего один матч чемпионата из семи последних — у "Фулхэма", который сейчас подпирает "Ньюкасл" в "зоне Лиги Европы", так как с тех пор форма "дачников" пошла в противоположном направлении от кривой результатов "сорок".



Мало кто верил в то, что "Ньюкасл" уже в этом сезоне будет способен подняться в топ-4 и выйти в Лигу Чемпионов, так как даже в своей лучшей форме "сороки" выглядели не слишком креативными в атаке, но сейчас Эдди Хау важно остановить падение команды, чтобы закрепиться хотя бы в топ-7. Другой результат руководство "Ньюкасла" после столь удачного первого круга, наверное, сочтет неудачей.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru