"Челси" и "Тоттенхэм" следят за Эваном Фергюсоном

"Челси" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к нападающему "Брайтона" Эвану Фергюсону.

Фергюсон стремительно ворвался в планы главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби в этом сезоне. 18-летний ирландец стал самым молодым автором гола "чаек" в Премьер-Лиге, отличившись против "Арсенала" в канун Нового года.



С тех пор Фергюсон забил еще два гола и отдал две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги и своей игрой привлек внимание двух больших клубов из Лондона, о чем сообщает The Sun.



В этом сезоне "Челси" испытывает серьезные проблемы с забитыми голами, особенно — от нападающих. В то же время "Тоттенхэм" рассматривает Эвана в качестве возможного преемника для Харри Кейна.