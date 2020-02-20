"Челси" и "Тоттенхэм" следят за Эваном Фергюсоном
"Челси" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к нападающему "Брайтона" Эвану Фергюсону.
Фергюсон стремительно ворвался в планы главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби в этом сезоне. 18-летний ирландец стал самым молодым автором гола "чаек" в Премьер-Лиге, отличившись против "Арсенала" в канун Нового года.
С тех пор Фергюсон забил еще два гола и отдал две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги и своей игрой привлек внимание двух больших клубов из Лондона, о чем сообщает The Sun.
В этом сезоне "Челси" испытывает серьезные проблемы с забитыми голами, особенно — от нападающих. В то же время "Тоттенхэм" рассматривает Эвана в качестве возможного преемника для Харри Кейна.
20.02.2023 17:00
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Ё6ана в рот, это пздц((((
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