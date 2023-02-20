Невилл признался, что Тен Хаг превосходит его ожидания

Эксперт Sky Sports Гари Невилл признался, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг превосходит его ожидания.

В данный момент "Юнайтед" находится всего в пяти очках от вершины Премьер-Лиги и готовится к финалу Кубка Лиги.



Невилл не ожидал, что дебютный сезон Тен Хага будет складываться так успешно. Невилл отмечает, что Эрик выжимает из доставшихся ему игроков больше, нежели свои предшественники.



"В данный момент времени складывается впечатление, что этот тренер обладает кое-чем особенным. Он выжимает из команды больше, чем я ожидал".



"Думаю, у некоторых из его предшественников игроки и состав были лучше".



"Если бы год назад, когда Ральф Рангник был тренером, вы бы сказали мне, что "Манчестер Юнайтед" будет играть на острие с Маркусом Рэшфордом, поддерживаемым Ваутом Вегхорстом и Гарначо, я бы ответил: "Мы в беде".



"Я бы так отреагировал, если бы вы сказали мне, что Мартиаль Линделеф, Фред, Мактоминей все еще будут в клубе. Многие игроки были здесь и в предыдущие сезоны, но кажется, что при этом тренере отдача от них больше".



"И очевидно, что он получит поддержку на трансферном рынке в будущем, чтобы вернуть "Манчестер Юнайтед" на прежние позиции".



"Потому что он добивается большего и превосходит все то, что я мог вообразить к данному моменту. Но если летом они потратят 300 миллионов фунтов на трех-четырех игроков мирового уровня, то финала Кубка Лиги нам будет уже мало, и мы захотим сражаться за титул. В этом следующий шаг, но пока что все очень хорошо", — сообщил Невилл в своем подкасте.