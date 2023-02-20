Райс подверг критике тактику Мойеса

Капитан "Вест Хэма" Деклан Райс раскритиковал тактику своего главного тренера Дэвида Мойеса на матч против "Тоттенхэма".

Накануне "Вест Хэм" потерпел поражение 2:0 от своих соседей из "Тоттенхэма", за весь матч нанеся только шесть ударов, включая единственный в створ.



По мнению Райса, Мойес ошибся со схемой 5-3-2, из-за которой действовавшие впереди Мичейл Антонио и Джаррод Боуэн были отрезаны от остальной команды.



"Возможно, когда вы играете в пять защитников и три полузащитника, как мы сегодня, то нападающие чувствуют себя слегка изолированными при доставке мяча до них — вокруг них особо никого нет, они не получают достаточной поддержки", — цитирует Райса Daily Mirror.