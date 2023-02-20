Креше может стать новым спортивным директором "Ливерпуля"

Маркус Креше Спортивный директор "Айнтрахта" Маркус Креше может перейти на аналогичную должность в "Ливерпуль".

Напомним, в конце этого сезона "Ливерпуль" прощается со своим спортивным директором Джулианом Уордом, причем расставание было анонсировано еще в ноябре.

Новость насчет Уорда стала шоком и для мерсисайдского клуба, и для его болельщиков, потому что Джулиан только прошлым летом вступил в должность, заменив Майкла Эдвардса.

Как сообщает The Athletic, поиски замены для Уорда продвигаются. "Ливерпуль" рассматривал кандидатуру Пола Митчелла, но тот склоняется к тому, чтобы продолжить работу в "Монако". Поэтому теперь на радаре у "красных" находится 42-летний Креше.

Креше трудится в "Айнтрахте" с 2021 года, перебравшись во Франкфурт из "РБ Лейпциг". Ранее Маркус также пробовал себя ассистентом главного тренера в "Байере", но быстро понял, что ему ближе директорская работа.


Метки Айнтрахт, Креше, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2023 14:00

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  1. apl-nash 20.02.2023 15:20 # apl-nash
    Наш Босс своих арийцев собирает.
    In Klopp We Trust!
    YNWA!

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  2. bangladesh 20.02.2023 14:40 # bangladesh
    десятку положит?

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