Креше может стать новым спортивным директором "Ливерпуля"

Спортивный директор "Айнтрахта" Маркус Креше может перейти на аналогичную должность в "Ливерпуль".

Напомним, в конце этого сезона "Ливерпуль" прощается со своим спортивным директором Джулианом Уордом, причем расставание было анонсировано еще в ноябре.



Новость насчет Уорда стала шоком и для мерсисайдского клуба, и для его болельщиков, потому что Джулиан только прошлым летом вступил в должность, заменив Майкла Эдвардса.



Как сообщает The Athletic, поиски замены для Уорда продвигаются. "Ливерпуль" рассматривал кандидатуру Пола Митчелла, но тот склоняется к тому, чтобы продолжить работу в "Монако". Поэтому теперь на радаре у "красных" находится 42-летний Креше.



Креше трудится в "Айнтрахте" с 2021 года, перебравшись во Франкфурт из "РБ Лейпциг". Ранее Маркус также пробовал себя ассистентом главного тренера в "Байере", но быстро понял, что ему ближе директорская работа.