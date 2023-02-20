"Челси" приостановил переговоры с Маунтом
"Челси" поставил на паузу переговоры с полузащитником Мейсоном Маунтом о новом контракте.
Диалог между "Челси" и Маунтом велся почти весь этот сезон. Мейсон остается одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Грэма Поттера и требует утроить свою текущую зарплату в 80,000 фунтов в неделю.
И хотя "Челси" по-прежнему хочет сохранить Маунта, боссы лондонского клуба приняли решение приостановить переговоры со своим воспитанником, дабы все стороны могли сосредоточиться на игре в футбол в остатке сезона, сообщает The Athletic.
Отметим, что после окончания этого сезона у Маунта остается только 12 месяцев по действующему контракту, и "Челси" может быть вынужден продать Мейсона, если компромисс не будет быстро достигнут.
20.02.2023 13:00
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Последние комментарии:
Пусть быстрее валит с этой помойки
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В Арсенал бы его - подойдет. Даже уезжать из Лондона не придется.
А у Челси есть Неймар - топ-клубам топ-трансферы!)
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