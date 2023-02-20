"Челси" приостановил переговоры с Маунтом

Мейсон Маунт "Челси" поставил на паузу переговоры с полузащитником Мейсоном Маунтом о новом контракте.

Диалог между "Челси" и Маунтом велся почти весь этот сезон. Мейсон остается одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Грэма Поттера и требует утроить свою текущую зарплату в 80,000 фунтов в неделю.

И хотя "Челси" по-прежнему хочет сохранить Маунта, боссы лондонского клуба приняли решение приостановить переговоры со своим воспитанником, дабы все стороны могли сосредоточиться на игре в футбол в остатке сезона, сообщает The Athletic.

Отметим, что после окончания этого сезона у Маунта остается только 12 месяцев по действующему контракту, и "Челси" может быть вынужден продать Мейсона, если компромисс не будет быстро достигнут.


Метки контракты, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2023 13:00

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  1. mancunia-planet 20.02.2023 13:17 # mancunia-planet
    Пусть быстрее валит с этой помойки

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  2. kamilfo 20.02.2023 13:08 # kamilfo
    В Арсенал бы его - подойдет. Даже уезжать из Лондона не придется.
    А у Челси есть Неймар - топ-клубам топ-трансферы!)

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