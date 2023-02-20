"Челси" приостановил переговоры с Маунтом

"Челси" поставил на паузу переговоры с полузащитником Мейсоном Маунтом о новом контракте.

Диалог между "Челси" и Маунтом велся почти весь этот сезон. Мейсон остается одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Грэма Поттера и требует утроить свою текущую зарплату в 80,000 фунтов в неделю.



И хотя "Челси" по-прежнему хочет сохранить Маунта, боссы лондонского клуба приняли решение приостановить переговоры со своим воспитанником, дабы все стороны могли сосредоточиться на игре в футбол в остатке сезона, сообщает The Athletic.



Отметим, что после окончания этого сезона у Маунта остается только 12 месяцев по действующему контракту, и "Челси" может быть вынужден продать Мейсона, если компромисс не будет быстро достигнут.