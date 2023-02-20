Гвардиол рассказал о несостоявшемся переходе в "Челси"
Защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиол рассказал о несостоявшемся переходе в "Челси" прошлым летом.
По словам Гвардиола, изначально "РБ Лейпциг" не собирался продавать его, но перед самым закрытием трансферного окна все изменилось, и сделка сорвалась лишь из-за того, что его клуб не смог договориться с "Челси".
Позже "Челси" согласовал покупку Кристофера Нкунку из "РБ Лейпциг", и 21-летний хорват намекает, что хочет последовать за французским нападающим.
"Я был по-настоящему сбит с толку, потому что за месяц до открытия окна я разговаривал со спортивным директором, который сказал: "Да, Йошко, мы не собираемся продавать тебя, мы нуждаемся в тебе, мы верим в тебя".
"Меня это устраивало, я был готов остаться, мне нравится здесь. Мне лишь требовалось работать над собой, играть и что-нибудь выигрывать. Так было до двух последних дней окна".
"Мой агент позвонил мне и сказал, что "Челси" крайне заинтересован. Конечно, ты определенно задумаешься о столь огромном предложении столь огромного клуба вроде "Челси". "Лейпциг" сказал, что не хочет продавать меня".
"В конце концов мне было сложно смириться с этим решением, но мы так и не договорились. Что поделать".
"Нкунку? Каждый раз, когда я разговариваю с кем-нибудь о нем, я всегда говорю, что хочу отправиться за ним, куда бы он ни отправился", — сообщил Гвардиол The Times.
20.02.2023 12:00
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Последние комментарии:
Фофана и Бодиашиле надолго должны закрыть эту зону в будущем, но и Йошко не был бы лишним учитывая большое количество матчей, Сильве 38, Кулибали возможно вернётся в Италию, Чалоба игрок среднего уровня откровенно говоря, Гвардиол же позволил бы играть в 3 защитника при необходимости, учитывая что фланговые защитники больше заточены под игру в 5 защитников так даже было бы лучше, но вряд ли будут летом продолжение больших инвестиций, просто будут продажи Обамеянга, Зиеша, Кулибали возможно, Менди може быть, лишний не играющий большой груз с большими контрактами в возрасте 30+ лет
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Летом надо брать этого топаря.
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В МЦ нужно ему
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летом за налик закроют
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