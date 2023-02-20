Защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиол рассказал о несостоявшемся переходе в "Челси" прошлым летом.

По словам Гвардиола, изначально "РБ Лейпциг" не собирался продавать его, но перед самым закрытием трансферного окна все изменилось, и сделка сорвалась лишь из-за того, что его клуб не смог договориться с "Челси".



Позже "Челси" согласовал покупку Кристофера Нкунку из "РБ Лейпциг", и 21-летний хорват намекает, что хочет последовать за французским нападающим.



"Я был по-настоящему сбит с толку, потому что за месяц до открытия окна я разговаривал со спортивным директором, который сказал: "Да, Йошко, мы не собираемся продавать тебя, мы нуждаемся в тебе, мы верим в тебя".



"Меня это устраивало, я был готов остаться, мне нравится здесь. Мне лишь требовалось работать над собой, играть и что-нибудь выигрывать. Так было до двух последних дней окна".



"Мой агент позвонил мне и сказал, что "Челси" крайне заинтересован. Конечно, ты определенно задумаешься о столь огромном предложении столь огромного клуба вроде "Челси". "Лейпциг" сказал, что не хочет продавать меня".



"В конце концов мне было сложно смириться с этим решением, но мы так и не договорились. Что поделать".



"Нкунку? Каждый раз, когда я разговариваю с кем-нибудь о нем, я всегда говорю, что хочу отправиться за ним, куда бы он ни отправился", — сообщил Гвардиол The Times.