Тен Хаг — о продаже МЮ: "Мы должны сосредоточиться на футболе"

Главный тренер "Манчестер Юнайтпед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда не должна отвлекаться на новости о продаже клуба.

В данный момент процесс продажи "Юнайтед" приближается к своей развязке. Нынешние владельцы Глэйзеры уже собрали предложения насчет своего клуба и сейчас выбирают лучший вариант.



Однако Тен Хаг надеется, что это не нарушит концентрацию его команды, которая продолжает выступать на всех четырех фронтах.



"Конечно, мы — игроки, персонал, я — следим за новостями. Конечно, нам интересно, что произойдет, потому что мы связаны с этим клубом, но происходящее не имеет никакого отношения к нам".



"Мы должны сосредоточиться на футболе. Это единственное, что мы должны делать. Мы должны проявлять себя, добиваться правильных результатов и не отвлекаться на вещи, которые творятся вокруг клуба", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.