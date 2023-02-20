Тен Хаг — о продаже МЮ: "Мы должны сосредоточиться на футболе"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтпед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда не должна отвлекаться на новости о продаже клуба.

В данный момент процесс продажи "Юнайтед" приближается к своей развязке. Нынешние владельцы Глэйзеры уже собрали предложения насчет своего клуба и сейчас выбирают лучший вариант.

Однако Тен Хаг надеется, что это не нарушит концентрацию его команды, которая продолжает выступать на всех четырех фронтах.

"Конечно, мы — игроки, персонал, я — следим за новостями. Конечно, нам интересно, что произойдет, потому что мы связаны с этим клубом, но происходящее не имеет никакого отношения к нам".

"Мы должны сосредоточиться на футболе. Это единственное, что мы должны делать. Мы должны проявлять себя, добиваться правильных результатов и не отвлекаться на вещи, которые творятся вокруг клуба", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2023 10:00

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