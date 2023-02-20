Конте пропустит матч против "Челси"
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте едва ли вернется к работе к матчу Премьер-Лиги против своего бывшего клуба "Челси".
Напомним, "Тоттенхэм" прилетел назад из Италии после поражения 1:0 от "Милана" в Лиге Чемпионов без Конте, оставив Антонио дома восстанавливаться после операции по удалению желчного пузыря.
Конте пропустил победу 2:0 над "Вест Хэмом" накануне, а ранее, еще до выезда в "Милан", также не смог присутствовать на выигрышном для "шпор" матче против "Манчестер Сити" (1:0).
В следующее воскресенье "Тоттенхэм" примет на своем поле "Челси", и этот матч Конте тоже пропустит.
"Нет, я не ожидаю, что Антонио вернется к "Челси", но я ожидаю, что Антонио вернется на неделе, следующей после "Челси", — цитирует ассистента "шпор" Кристиана Стеллини Daily Mail.
20.02.2023 09:00
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ясен красен, на что там смотреть? даже петушары впятером эту хуиту вкатают
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