Конте пропустит матч против "Челси"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте едва ли вернется к работе к матчу Премьер-Лиги против своего бывшего клуба "Челси".

Напомним, "Тоттенхэм" прилетел назад из Италии после поражения 1:0 от "Милана" в Лиге Чемпионов без Конте, оставив Антонио дома восстанавливаться после операции по удалению желчного пузыря.



Конте пропустил победу 2:0 над "Вест Хэмом" накануне, а ранее, еще до выезда в "Милан", также не смог присутствовать на выигрышном для "шпор" матче против "Манчестер Сити" (1:0).



В следующее воскресенье "Тоттенхэм" примет на своем поле "Челси", и этот матч Конте тоже пропустит.



"Нет, я не ожидаю, что Антонио вернется к "Челси", но я ожидаю, что Антонио вернется на неделе, следующей после "Челси", — цитирует ассистента "шпор" Кристиана Стеллини Daily Mail.