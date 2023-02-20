"Ливерпуль" зол на Премьер-Лигу после 33-минутного полета

"Ливерпуль" остался зол на Премьер-Лигу после 33-минутного полета, который команда Юргена Клоппа была вынуждена совершить после победы 0:2 над "Ньюкаслом" в минувшую субботу.

В 2022 году "Ливерпуль" был признан самым экологичным клубом Премьер-Лиги по версии Sport Positive. Также "красные" стали первым представителем высшего английского дивизиона, получившим сертификат Британского Института Стандартов по устойчивости окружающей среды.



Наконец, совсем недавно "Ливерпуль" поддержал инициативу Green Football Weekend по борьбе с изменениями климата.



Несмотря на все это, расстояние в 145 миль между Ньюкаслом и Ливерпулем "красные" решили преодолеть не на автобусе или поезде, а на самолете, причем известно об этом стало только благодаря публикации в социальной сети защитника Трента Александер-Арнольда с борта воздушного судна.



На "Ливерпуль" сразу же посыпались обвинения в лицемерии за выбор столь неэкологичного вида транспорта, однако сами "красные" считают, что Премьер-Лига не оставила им выбора, сделав матч на "Сент-Джеймс Парк" последним в субботний игровой день.



Как утверждает Daily Mirror, "Ливерпуль" зол на Премьер-Лигу из-за обрушившейся критики. "Красные" выбрали самолет, потому что не могли позволить себе поздно вернуться домой — это нарушило бы подготовку команды Клоппа к матчу Лиги Чемпионов против "Реала" в ближайший вторник.