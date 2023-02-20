Агент: "Холанд стоит 1 миллиард евро"

Рафаэла Пимента, агент нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, заявила, что его клиент стоит 1 миллиард евро (880 млн. фунтов).

Прошлым летом Холанд перебрался в "Сити" из дортмундской "Боруссии" всего за 51 млн. фунтов. С тех пор Эрлинг забил 32 гола в 31 матче, включая 26 в Премьер-Лиге.



22-летний норвежец быстрее всех в истории достиг рубежа в 20 голов за сезон Премьер-Лиги, для чего ему потребовалось только 14 матчей, а также установил ряд прочих рекордов.



Такие успехи Холанда, а также его огромный потенциал, позволяют Пименте оценивать своего клиента в сумму с девятью нулями.



"Эрлинг Холанд стоит 1 миллиард евро. Это не предположение, я уверена насчет этого".



"Люди могут сказать, что это нелепо и что никакой клуб не заплатит за него миллиард".



"Но нужно учитывать его возраст, его мастерство, его прогресс и то, как он ведет себя. Поэтому я и говорю про миллиард".



"Никто не знает будущее, но такие цены приближаются".



"Он так прост, для него роскошь не имеет значения. Он ест лазанью перед матчами, и в этом его волшебная формула".



"Он не важничает. За ним будущее", — сообщила Пимента Telefoot.