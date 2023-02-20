Потттер: "Знаю, что люди хотят нечто другое"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер признался, что ощущает давление из-за неудачных результатов.

К концу февраля "Челси" может похвастать только одной победой в 2023 году, а в минувший уикенд "синие" дома проиграли занимающему последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптону" (0:1).



Многие болельщики "Челси" открыто выражают свое недовольство Поттером. Грэм чувствует запрос на перемены, но все равно собирается остаться верен себе.



"Я не глуп и не наивен. Моя работа в том, чтобы продолжать трудиться, продолжать помогать команде и поддерживать ее, а также мириться с этой критикой".



"Изменить свой подход? Ты лишь можешь быть собой, ты можешь постараешься быть лучшей версией себя".



"Я понимаю, что в случае поражений всегда есть нечто, что ты должен сделать или изменить. Именно таким образом я всегда вел себя, и это позволило мне оказаться здесь, но в то же время я знаю, что люди хотят нечто другое".



"Здесь у нас переходный период и есть некоторые факторы, но в то же время ты можешь понять разочарование, когда команда проигрывает и демонстрирует такие результаты".



"Мы вложились в молодых игроков. Посмотрите на Энцо (Фернандеса), Мадуэке и Мудрика — они сыграли не так много матчей. Они учатся играть в Премьер-Лиге".



"У нас беспрецедентное количества травм, и нам приходится подстраиваться под это. Все это правда, но, к сожалению, когда ты проигрываешь, это не то, что хотят слышать люди".



"Я знаю свое мастерство и знаю, чего достиг в своей карьере, но также я знаю, что ты уязвим для критики и что эта критика справедлива, когда результаты оставляют желать лучшего".



"Непозволительно проигрывать дома 1:0, поэтому любая критика в мой адрес справедлива", — цитирует Поттера Evening Standard.