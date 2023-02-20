Потттер: "Знаю, что люди хотят нечто другое"
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер признался, что ощущает давление из-за неудачных результатов.
К концу февраля "Челси" может похвастать только одной победой в 2023 году, а в минувший уикенд "синие" дома проиграли занимающему последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптону" (0:1).
Многие болельщики "Челси" открыто выражают свое недовольство Поттером. Грэм чувствует запрос на перемены, но все равно собирается остаться верен себе.
"Я не глуп и не наивен. Моя работа в том, чтобы продолжать трудиться, продолжать помогать команде и поддерживать ее, а также мириться с этой критикой".
"Изменить свой подход? Ты лишь можешь быть собой, ты можешь постараешься быть лучшей версией себя".
"Я понимаю, что в случае поражений всегда есть нечто, что ты должен сделать или изменить. Именно таким образом я всегда вел себя, и это позволило мне оказаться здесь, но в то же время я знаю, что люди хотят нечто другое".
"Здесь у нас переходный период и есть некоторые факторы, но в то же время ты можешь понять разочарование, когда команда проигрывает и демонстрирует такие результаты".
"Мы вложились в молодых игроков. Посмотрите на Энцо (Фернандеса), Мадуэке и Мудрика — они сыграли не так много матчей. Они учатся играть в Премьер-Лиге".
"У нас беспрецедентное количества травм, и нам приходится подстраиваться под это. Все это правда, но, к сожалению, когда ты проигрываешь, это не то, что хотят слышать люди".
"Я знаю свое мастерство и знаю, чего достиг в своей карьере, но также я знаю, что ты уязвим для критики и что эта критика справедлива, когда результаты оставляют желать лучшего".
"Непозволительно проигрывать дома 1:0, поэтому любая критика в мой адрес справедлива", — цитирует Поттера Evening Standard.
20.02.2023 06:00
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Последние комментарии:
3бал я в рот этого поттера, деревня, лучше бы Тухеля оставили, или помшника, и то лучше справился бы.
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каждый год абсолютно новый какульси
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Дайте время Поттеру и он превратит Челси в Брайтона
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лохи ебаные. посмешища.
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Ну ок, у тебя есть следующий матч.
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