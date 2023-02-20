Мерсон предсказывает "Челси" еще больше разочарований
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон не ожидает, что "Челси" удастся значительно улучшить свои результаты в обозримом будущем.
"Челси" одержал лишь одну победу в 2023 году с учетом всех соревнований, накануне продлив свою неудачную серию домашним поражением 0:1 от занимающего последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптона".
По мнению Мерсона, многочисленные новички "Челси" слишком думают о себе и не готовы жертвовать собой ради команды.
"Я не предвижу того, что это закончится, нет. Боюсь, они купили грузовик отдельных игроков. Они не купили никого для команды, все они — дриблеры".
"Забудьте Энцо Фернандеса, он игрок топ-уровня, он опорный полузащитник, но остальные... Маунт играл сегодня, и его сожрали".
"Их игроки шли в дриблинг, в их игре не было фаз. Только когда появился Хаверц, он стал взаимодействовать с Фелишем и Стерлингом, и появились кое-какие игровые переходы".
"Но я не ожидаю, что это закончится", — сообщил Мерсон в эфире.
20.02.2023 00:05
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Если честно у меня к Фернандесу больше вопросов! Последние игры до появления ковы, у нас в центре поля была как будто дыра! Но я надеюсь сейчас у него ЧСВ придет в норму после ЧМ и он адаптируется! Поттер не знает что с ним делать и не только с ним!
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