Мерсон предсказывает "Челси" еще больше разочарований

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон не ожидает, что "Челси" удастся значительно улучшить свои результаты в обозримом будущем.

"Челси" одержал лишь одну победу в 2023 году с учетом всех соревнований, накануне продлив свою неудачную серию домашним поражением 0:1 от занимающего последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптона".



По мнению Мерсона, многочисленные новички "Челси" слишком думают о себе и не готовы жертвовать собой ради команды.



"Я не предвижу того, что это закончится, нет. Боюсь, они купили грузовик отдельных игроков. Они не купили никого для команды, все они — дриблеры".



"Забудьте Энцо Фернандеса, он игрок топ-уровня, он опорный полузащитник, но остальные... Маунт играл сегодня, и его сожрали".



"Их игроки шли в дриблинг, в их игре не было фаз. Только когда появился Хаверц, он стал взаимодействовать с Фелишем и Стерлингом, и появились кое-какие игровые переходы".



"Но я не ожидаю, что это закончится", — сообщил Мерсон в эфире.