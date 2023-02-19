Рэшфорд не собирается "замедляться"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, набравший устрашающую форму, заявил, что не собирается "замедляться".

В победном для "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Лестера" в воскресенье (3:0) Рэшфорд оформил дубль, доведя количество своих голов в этом сезоне до 24 с учетом всех соревнований.



Рэшфорд уже побил свой личный рекорд — после 22 голов в сезоне 2019/20. При этом после паузы на ЧМ-2022 Маркус отличился 16 раз в 17 матчах.



"Юнайтед" продолжает борьбу на всех четырех фронтах, на следующей неделе играя с "Барселоной" в Лиге Европы и с "Ньюкаслом" в финале Кубка Лиги, и 25-летний англичанин настроен продолжать забивать.



"В целом это был хороший день. Соперник имел хорошие моменты, но Давид (Де Хеа) совершил отличный сейв в конце первого тайма, и без этого мы не смогли бы одержать победу в матче".



"Это все еще ранняя стадия сезона, мы сражаемся за многие вещи, и на следующей неделе нас ждет очередной большой матч. Надеюсь, вы выйдем в следующий раунд Лиги Европы, а затем будет финал (Кубка Лиги)".



"Я не чувствую, словно замедляюсь, и я всегда хочу быть лучше", — цитирует Рэшфорда Daily Star.