Саудиты не стали выдвигать предложение о покупке МЮ

Инвесторы из Саудовской Аравии так и не выдвинули свое предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".

Как известно, с недавних пор Суверенный фонд Саудовской Аравии владеет "Ньюкалом", показав себя щедрым хозяином и значительно преобразив клуб с "Сент-Джеймс Парк" за год с небольшим.



Несмотря на возможный конфликт интересов, ожидалось, что кто-нибудь из частных инвесторов Саудовской Аравии выдвинет свое предложение насчет "Юнайтед".



Однако Daily Mail может подтвердить, что саудиты, изначально выразив свою заинтересованность и запросив финансовую информацию, так и не выдвинули предложение до дедлайна в минувшую пятницу.



Это может считаться хорошей новостью для катарского шейха Джассима и сэра Джима Рэтклиффа, которые считаются главными претендентами на покупку клуба с "Олд Траффорд".